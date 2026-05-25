Pepe Auth por cambio de gabinete: “Seguimos a la espera de un cambio de diseño”

El presidente José Antonio Kast pulverizó el récord que tenía Michelle Bachelet al hacer su primer ajuste ministerial antes de diez semanas.

Es el explícito reconocimiento de un error en la conformación inicial del gabinete, dominado por debutantes en la función pública, sin experiencia de gestión y, en su gran mayoría, independientes sin trayectoria política previa.

También, por supuesto, es una demostración de liderazgo y capacidad de enmendar a tiempo.

Es que la pérdida vertiginosa de la credibilidad de la ministra de Seguridad, al punto que la gran mayoría se convenció de que no había plan concreto para enfrentar la delincuencia, fue la razón determinante para que José Antonio Kast pasara a segunda vuelta y se convirtiera en presidente.

Estaba perdiendo su principal fortaleza: la creencia mayoritaria de que está capacitado para enfrentar con éxito la delincuencia y el narcotráfico. Se trataba, entonces, de una cuestión de sobrevivencia.

Se reconoce la partida falsa y se anuncia un nuevo comienzo. Mejorando la vocería al acercarla al espacio de toma de decisiones —estaba muy lejos— y asumiendo que en seguridad, más que la especialización en el tema, se requiere liderazgo, gestión y comunicación efectiva, porque no solo hay que apuntar a cambiar las cifras, sino también la percepción de inseguridad.

Sigue pendiente, sin embargo, el cambio del diseño inicial, concebido cuando todavía estaba vigente la magnitud del triunfo electoral y el viento soplaba a favor del gobierno: demasiados debutantes, escaso involucramiento de los partidos políticos y exclusión de la pléyade de autoridades con experiencia y trayectoria en los dos gobiernos de Chile Vamos.

Ahora navega en aguas procelosas; necesita un elenco empoderado que asuma riesgos y comunique su gestión, requiere partidos involucrados y comprometidos que estén dispuestos a fajarse en la defensa de un gobierno que sientan como suyo.

Este fue solo un ajuste otoñal. Seguimos a la espera de cambio de diseño del gabinete, seguramente primaveral.