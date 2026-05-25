Eduardo Sepúlveda y encíclica de León XIV sobre la IA: “Cuestiona el avance de un paradigma tecnocrático que idolatra la eficiencia”

El Vaticano publicó hoy la encíclica Magnifica Humanitas, la primera del papa León XIV. Ha generado revuelo porque plantea una dura crítica al desarrollo de la inteligencia artificial y exige límites éticos por las amenazas que encarna.

El Pontífice cuestiona el avance de un “paradigma tecnocrático” que idolatra la eficiencia, la optimización y el lucro por encima de la justicia social y la riqueza de la condición humana.

Critica que la ética se convierta en fórmulas matemáticas, ya que los algoritmos no tienen conciencia moral ni dimensión espiritual.

La encíclica también alerta sobre la pérdida masiva de puestos de trabajo y sobre el “extractivismo de datos”, que despoja a los creadores de contenido de sus derechos de propiedad intelectual.

Esta parte conecta con la discusión chilena en el marco del proyecto de reconstrucción del ministro Jorge Quiroz. El artículo 8, muy resistido por los creadores de contenidos y los medios de prensa, busca liberalizar el uso de inteligencia artificial en Chile para entrenar modelos sin necesidad de pagar, siempre que no sea “explotación encubierta”.

La idea del gobierno era eliminar ambigüedades jurídicas y rebajar los costos regulatorios para fomentar la IA en Chile, para así acelerar la reactivación del país. El artículo se rechazó en la Cámara; veremos qué pasa en el Senado.

Pero la condena más dura de la encíclica es al mundo de la defensa, por el desarrollo de armas letales que utilizan inteligencia artificial y que dejan obsoleta la doctrina tradicional de la “guerra justa”.

El documento es robusto; será y merece ser leído y analizado por el mundo cristiano occidental. Y si este mundo le termina haciendo caso, el desarrollo de la IA tendrá límites definidos.

El problema es qué ocurrirá fuera del mundo cristiano occidental. ¿Qué hará China, por ejemplo? ¿Establecerá líneas literalmente rojas el Partido Comunista para el desarrollo de su propia inteligencia artificial?

Si no lo hace, probablemente terminará siendo el máximo poder planetario, también en sistemas de armas con IA.

¿Está dispuesto Occidente a ceder la hegemonía tecnológica a regímenes autárquicos o con “democracias diferentes”, como se autodenominan?

Es una discusión que se pone más vigente que nunca.