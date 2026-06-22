52 de 64 niños haitianos ubicados: Jefe de la PDI revela que menores están escolarizados y que siguen intentando contactar a los 12 restantes

Durante este lunes, el director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, dio a conocer nuevos detalles por el ingreso de niños haitianos producido durante los últimos años.

Esto en medio de las revelaciones de Contraloría sobre el seguimiento de menores que habían ingresado en procesos de reunificación familiar, pero que permanecían inubicables.

En este contexto, Cerna reportó que ya se ha podido ubicar a 52 de los 64 niños haitianos que fueron buscados luego que se apuntara a irregularidades en su ingreso al país.

Respecto a estos 52 menores, Cerna detalló que “están todos escolarizados e ingresados al sistema de salud, y están con los padres, madres o hermanos“.

Del mismo modo, aseguró que “están todos dentro de una vinculación directa con el adulto con quien se relacionan”.

Respecto a los otros 12 menores restantes, el jefe de la policía civil destacó que “seguimos ubicando a los otros para tener claridad sobre en qué situación están”.

Finalmente, se le preguntó si se podría descartar la existencia de una posible red de tráfico de menores, ante lo cual subrayó que”no puedo hablar de supuestos”.