“Cuando se trata de menores, nunca hay sobrerreacción”: Alvarado defiende actuar del Gobierno por caso de niños haitianos

El biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, afirmó que no ha existido sobrerreacción, en el marco del preinforme de Contraloría que hablaba de ingresos irregulares de niños haitianos a Chile y que 64 de ellos habrían estado inubicables.

Esto, ya que la semana pasada, luego de conocidos los hechos, el presidente José Antonio Kast convocó a los poderes del Estado a una reunión en La Moneda para abordar la situación. Además, la titular de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, quedó a cargo de la fuerza de tarea que está realizando gestiones para dar con el paradero de los menores.

Hasta la fecha, y de acuerdo a información de la PDI, se han encontrado 52 de 64 niños.

“Cuando se trata de menores, de niños, nunca hay una sobrerreacción. Siempre tenemos todos la obligación de preocuparnos por su bienestar, y en este caso específico, saber cómo están, con quiénes están, cómo se encuentran y, en caso de ser necesario, de qué manera ayudarlos y protegerlos”, afirmó el ministro.

Agregó que “lo que ha hecho el gobierno es simplemente tomar conocimiento a través de un informe de Contraloría, de un problema serio y delicado, que detectó que de 105 casos, 64 no fueron identificados por la Contraloría y, en función de aquello, se formó una fuerza de tarea liderada por la ministra Wulf que ha ido entregando resultados y gran parte de esos menores han podido ser ubicados y se ha constatado que están en buenas condiciones”.

Alvarado fue enfático en señalar que “en ningún caso hay una sobrerreacción cuando se trata de una evidencia que nos entrega un organismo independiente como es la Contraloría respecto a una situación de menores”.

La autoridad también tuvo palabras para quienes han apuntado a aprovechamiento político: “Desde el primer instante señalé que el objetivo principal del Gobierno era el bienestar de los niños, ubicarlos, encontrarlos, saber cómo se encontraban y cómo se les podía ayudar”.

“Manifesté que no era el momento de los cuestionamientos políticos”, cerró.