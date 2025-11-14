Cómo me excuso de votar en las elecciones y hasta cuándo sirve el carnet vencido: Carabineros explica detalles de sufragio

La institución también detalló el uso de Comisaría Virtual, que funcionará solo el día de la elección para gestionar constancias que luego deberán validarse de forma presencial.

A dos días de las elecciones presidenciales, Carabineros entregó una serie de precisiones sobre las excusas válidas para no votar y los documentos permitidos en los locales de sufragio.

En conversación con CNN Prime, la capitán Javiera García, del Departamento de Comunicaciones Sociales de la institución, detalló los protocolos que regirán durante la jornada.

La oficial recordó que Carabineros solo está facultado para acoger constancias de excusas cuando el elector se encuentra a más de 200 kilómetros de su local de votación.

“Si ocurre algo distinto, eso corresponde al Juzgado de Policía Local cuando la persona reciba la citación”, explicó.

Carnet vencido: ¿Puedo votar?

García aclaró además las dudas sobre documentos de identificación vencidos.

Sí se puede votar con carnet de identidad vencido, señaló, pero únicamente si no supera un año desde su expiración, es decir, hasta el 16 de noviembre de 2024. Lo mismo aplica para el pasaporte, que también tiene un margen de validez de un año para estos efectos.

Cómo funciona la constancia en Comisaría Virtual

La capitán detalló que la Comisaría Virtual estará operativa solo durante el día de las elecciones para dejar constancias de excusa por distancia. Para acceder, el usuario debe contar con su Clave Única e ingresar sus datos en la plataforma.

Tras completar el formulario, se entrega un código alfanumérico que llega por correo. “Con ese código la persona debe ir sí o sí a una unidad presencial, donde se corrobora que realmente está a más de 200 kilómetros de su local de votación”, precisó García.

¿Por qué usar Comisaría Virtual?

La oficial indicó que el principal beneficio de iniciar el proceso en línea es reducir los tiempos de espera, ya que el sistema permite adelantar la tramitación antes de la verificación presencial.

“Igualmente, deberá acudir a una comisaría, pero se prevé que el trámite será más rápido que si lo hiciera completamente de manera presencial”, puntualizó.