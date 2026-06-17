Por ingreso de menores haitianos en 2025: Senado pide al Presidente Kast la creación de un plan de búsqueda de niños y adolescentes

Durante este miércoles, el Senado aprobó de manera unánime, en una sesión especial de Sala, un proyecto de acuerdo mediante el cual solicita al Presidente de la República la implementación de un plan de búsqueda y localización de los niños, niñas y adolescentes haitianos ingresados al país, en medio de una investigación de oficio por la eventual comisión de delitos en el ingreso de NNA bajo la figura de reunificación familiar durante 2025.

Los senadores solicitaron al Mandatario, José Antonio Kast, que “encabece un esfuerzo nacional conjunto con los diferentes poderes del Estado y con todas las autoridades involucradas, para que, en uso de sus atribuciones, disponga con carácter urgente un plan de búsqueda y localización de los niños, niñas y adolescentes haitianos ingresados al país”.

En dicha instancia, los legisladores Paulina Núñez, Danisa Astudillo, Ximena Órdenes, Rodolfo Carter y Esteban Velásquez presentaron una iniciativa que fortalece los procedimientos de reunificación familiar que involucren a niños, niñas y adolescentes, mediante modificaciones a la Ley de Migración y Extranjería.

Además, la Cámara Alta solicitó evaluar las siguientes medidas:

Elaborar un catastro completo e individualizado de dichos NNA (niños, niñas y adolescentes), cruzando la información del Servicio Nacional de Migraciones , la P olicía de Investigaciones , la Dirección General de Aeronáutica Civi l y las líneas aéreas y agencias de viaje involucradas —incluidos los manifiestos de pasajeros—, con el fin de identificar a cada niño, su fecha de ingreso o reembarque y la persona que lo recibió.

de dichos NNA (niños, niñas y adolescentes), cruzando la información del , la P , la l y las líneas aéreas y agencias de viaje involucradas —incluidos los manifiestos de pasajeros—, con el fin de identificar a cada niño, su fecha de ingreso o reembarque y la persona que lo recibió. Verificar, caso a caso, la identidad y el vínculo de los adultos a cuyo cuidado quedaron los NNA y, ante la imposibilidad de acreditarlos o frente a cualquier indicio de riesgo, activar de inmediato las medidas de protección contempladas en la Ley N.º 21.430, por intermedio del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y de los Tribunales de Familia.

y, ante la imposibilidad de acreditarlos o frente a cualquier indicio de riesgo, activar de inmediato las medidas de protección contempladas en la Ley N.º 21.430, por intermedio del y de los Tribunales de Familia. Establecer el paradero y la situación de los NNA reembarcados a Haití o a República Dominicana , en coordinación con los organismos internacionales competentes, velando por su seguridad.

, en coordinación con los organismos internacionales competentes, velando por su seguridad. Requerir la colaboración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) , del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) , de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y de las autoridades de Haití y de República Dominicana para la localización y protección de los NNA y el esclarecimiento de eventuales redes de trata y tráfico.

, del , de la y de las autoridades de Haití y de República Dominicana para la localización y protección de los NNA y el esclarecimiento de eventuales redes de trata y tráfico. Aportar todos los antecedentes y recursos necesarios a la investigación penal que lleva adelante el Ministerio Público, priorizando la identificación, localización y rescate de eventuales víctimas.

Corregir las fallas de control y los protocolos de coordinación interinstitucional cuestionados entre los organismos con competencia en la materia, estableciendo responsabilidades y plazos.

Asegurar la integridad y continuidad del traspaso de información entre administraciones , de modo que ningún antecedente relevante para la localización y protección de los NNA se pierda o vea interrumpido con motivo del cambio de gobierno.

, de modo que ningún antecedente relevante para la localización y protección de los NNA se pierda o vea interrumpido con motivo del cambio de gobierno. Remitir al Senado, en un plazo de 60 días, un informe que dé cuenta del número de NNA ingresados y reembarcados, de los resultados del proceso de búsqueda y localización, de su situación de protección y de las medidas adoptadas frente a las observaciones formuladas en el preinforme de la Contraloría General de la República.