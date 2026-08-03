Expresidenta Bachelet: “Necesitamos unas Naciones Unidas más eficaces y cercanas a las personas”

(EFE) – La expresidenta Michelle Bachelet, una de las candidatas a ocupar el cargo de secretaria general de la ONU, aseguró que el mundo enfrenta conflictos prolongados y crecientes desigualdades y necesita “unas Naciones Unidas más eficaces, representativas y cercanas a las personas“.

Así lo dijo en una carta que fue leída en el comienzo del ‘Diálogo Regional sobre el Futuro Liderazgo de las Naciones Unidas‘, un encuentro organizado por Uruguay para que los candidatos de Latinoamérica y el Caribe hablaran sobre el futuro liderazgo del organismo y el papel de la región en la agenda global.

Bachelet, quien iba a estar presente en Montevideo, no pudo viajar por un cuadro viral agudo que la obligó a guardar reposo y envió una misiva que fue compartida con quienes estuvieron.

“El mundo enfrenta conflictos prolongados, crecientes desigualdades, una crisis climática que se agrava, retrocesos democráticos y una preocupante erosión de la confianza en las instituciones internacionales”, dijo la expresidenta.

Por ello, agregó: “Necesitamos unas Naciones Unidas más eficaces, representativas y cercanas a las personas. También creo que ha llegado el momento de que una persona de América Latina y el Caribe asuma la secretaría general”.

Bachelet subrayó que dicha región posee “una larga tradición de compromiso con la paz, el derecho internacional, los derechos humanos, la democracia y la solución pacífica de las controversias“.

Por otra parte, resaltó que, después de 80 años, la ONU vive una oportunidad que definió como histórica: “que sea una mujer latinoamericana quien encabece la organización“.

Finalmente, apuntó que dicho cargo requiere “independencia, imparcialidad, criterio y valentía” y detalló que quien lo ocupe estará sometido a presiones de gobiernos, potencias y distintos intereses.

Resaltó que deberá “escuchar a todos sin ser instrumento de nadie” y actuar “con la misma firmeza” frente a cualquier vulneración de derecho internacional sin dobles estándares.

El evento de este lunes fue convocado por el Gobierno uruguayo en el marco de la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que ejerce el país, así como también por la Campaña GQUAL y el Centro de Pensamiento Estratégico Internacional (Cepei).

Celebrado de manera híbrida, el foro contó con la presencia de la excanciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa y la exvicepresidenta segunda costarricense Rebeca Grynspan, mientras que el diplomático argentino Rafael Mariano Grossi y la representante guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett se sumaron de manera virtual.

El encuentro se llevó a cabo en una etapa decisiva del proceso de selección para suceder al actual secretario general, António Guterres, cuyo mandato concluye el 1 de enero de 2027.