“Como somos un gobierno fome, le pusimos un poco de pimienta”: Ministra Rincón tras polémica por video en tendido eléctrico

La ministra de Energía, Ximena Rincón, abordó este lunes las críticas en su contra por el video que compartió en sus redes sociales, en el que aparece subida a una escalera junto a un tendido eléctrico para comprobar las medidas de seguridad en el cableado durante su período como ministra del Trabajo del segundo Gobierno de Michelle Bachelet.

En la publicación, realizada durante el paso del sistema frontal, la secretaria de Estado compartió: “¿Saben en qué andaba hace 10 años? Haciendo un poco de arqueología en mi teléfono aparecieron estas joyitas de mis tiempos como ministra del Trabajo. A juzgar por las fotos, parece que mi destino con la energía venía con varios años de anticipación. Las vueltas de la vida”.

Tras la polémica que causó el video, ya que generó diversas críticas en redes sociales, Rincón se refirió al registro en conversación con T13.

Explicó el contexto en el que se grabó el registro: “Eso lo hice como ministra del Trabajo; fuimos a ver las medidas de seguridad de los trabajadores y el uso de implementos de seguridad”.

En esa línea, reveló que le dijeron: “Ya, ministra, súbase para que vea cómo funciona esto”. Allí fue cuando la grabaron mientras subía a la escalera junto al tendido eléctrico aéreo.

“Lo publicamos en el equipo como arqueología en el registro (…) Como somos un gobierno fome, aquí le pusimos un poco de pimienta“, señaló en referencia a las declaraciones de la exministra de la Segegob, Mara Sedini.

Rincón defendió la publicación: “Lo pusimos por eso, en el sentido de quién iba a decir que tantos años después —imagínate, el 2026, once años después— yo iba a estar en este ámbito de la energía y viendo estos temas que son importantes”.

Por último, aseguró que se ríe de las críticas: “Yo me río; mientras te critiquen por esto y no por otras cosas, la verdad es que da lo mismo“.