¿Qué pasa con el jurel en Chile? Experto explica si existe escasez y cómo está su disponibilidad

Durante los últimos días se ha comentado una menor presencia de jurel en zonas donde habitualmente se concentra, situación que ha generado preocupación debido a que se trata de uno de los pescados más tradicionales de la mesa chilena.

Hasta ahora no existe una explicación definitiva sobre este fenómeno. Sin embargo, una de las principales hipótesis apunta a que las condiciones oceanográficas asociadas al fenómeno de El Niño podrían estar modificando la distribución y el comportamiento de los cardúmenes.

El académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena, Cristian Araya-Jaime, explicó que el fenómeno de El Niño puede alterar las condiciones del ecosistema marino.

“El Niño calienta y reorganiza el océano, y eso puede cambiar dónde se concentra el jurel, ya sea más lejos de la costa, más al sur o a otra profundidad. También puede modificar la disponibilidad de alimento y las condiciones en que sobreviven las larvas y juveniles”, señaló.

De acuerdo con el magíster en Ciencias Biológicas, mención Ecología de Zonas Áridas, durante un evento cálido “podría haber menos jurel disponible en un sector, aunque la especie siga presente en otras áreas“.

“El antecedente de 1997-1998 muestra que el jurel puede modificar su distribución, pero cada evento es distinto”, agregó.

El investigador advirtió que una menor presencia en una zona específica no permite concluir, por sí sola, que exista una disminución de la población.

“No basta con observar una baja de capturas en una semana o en una caleta. Se deben comparar cruceros científicos, registros de pesca, tamaños de los peces, presencia de huevos y larvas, además de datos del océano como temperatura, corrientes y productividad”, aclaró.

En esa línea, sostuvo que “por ahora, el desplazamiento es una hipótesis plausible que debe confirmarse con esa evidencia antes de presentarlo como un hecho”.

¿Está en riesgo la diversidad genética del jurel?

Respecto de la posibilidad de que esta menor disponibilidad afecte la diversidad genética del jurel, Araya-Jaime descartó que exista evidencia para afirmar un riesgo en esta etapa.

“Una menor disponibilidad local no permite afirmar que exista un riesgo para la diversidad genética. Ese riesgo se esperaría si hubiera una reducción grande y sostenida de los reproductores durante varias generaciones”, puntualizó.

Además, precisó que “la información genética disponible muestra una población ampliamente conectada a gran escala, y la evaluación oficial más reciente clasificó la pesquería en plena explotación”.

Por ello, planteó que la interpretación más prudente es que podría tratarse de un cambio temporal en la distribución o en la accesibilidad del recurso, situación que debe continuar siendo monitoreada mediante estudios científicos.

“No podemos concluir que el jurel haya desaparecido o que el stock esté en riesgo solo porque haya menos disponibilidad en una zona. Primero debemos verificar si cambió su ubicación y comportamiento en respuesta a las condiciones del océano”, afirmó.

Efectos para la pesca artesanal

Sobre las consecuencias que este escenario podría generar para la pesca artesanal en la Región de Coquimbo y otros sectores del país, el académico explicó que el principal desafío estaría relacionado con la incertidumbre sobre la ubicación del recurso.

“El principal riesgo no es necesariamente que el jurel haya disminuido, sino que se vuelva menos predecible y más difícil de encontrar cerca de la costa”, señaló.

En ese sentido, advirtió que si los cardúmenes se desplazan hacia zonas más alejadas o profundas, los pescadores podrían enfrentar mayores costos operacionales, como viajes más extensos, mayor consumo de combustible y menor éxito en las capturas.

“Esto puede afectar especialmente a las caletas de la Región de Coquimbo y de otros sectores del país que dependen de la disponibilidad local del recurso”, concluyó.