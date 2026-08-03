La Araucanía: Senapred ordena evacuar sectores de las comunas de Lumaco y Carahue

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó este lunes evacuar sectores de las comunas de Lumaco y Carahue, en la Región de La Araucanía.

En primera instancia, el organismo pidió evacuar los sectores de Villa Portales y Villa Damas, en la comuna de Carahue, por el desborde del río Damas.

Luego, se instó a las personas a evacuar el sector de la población Las Encinas y el de la población La Ilusión, en la comuna de Lumano, por deslizamiento.

Desde la entidad hicieron un llamado a actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad.

Por otra parte, pidieron evitar la ribera de los ríos Imperial, Cholchol y Cautín, en la comuna de Nueva Imperial, debido a la crecida de sus caudales.

⚠️ ¡ATENCIÓN! EVACUA sectores Villa Portales y Villa Damas, por desborde del río Damas, en la comuna de #Carahue, Región de La Araucanía. Activamos mensajería #SAE. Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad. Recuerda a tu mascota y sus necesidades. Más… pic.twitter.com/XzkbOP2Ubz — SENAPRED (@Senapred) August 3, 2026

⚠️ ¡ATENCIÓN! EVACUA sector población Las Encinas, por deslizamiento, en la comuna de Lumaco, Región de La Araucanía. Activamos mensajería #SAE. Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad. Recuerda a tu mascota y sus necesidades. Más información en… pic.twitter.com/dEr32wtweB — SENAPRED (@Senapred) August 3, 2026