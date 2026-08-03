La Araucanía: Senapred ordena evacuar sectores de las comunas de Lumaco y Carahue

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó este lunes evacuar sectores de las comunas de Lumaco y Carahue, en la Región de La Araucanía.
En primera instancia, el organismo pidió evacuar los sectores de Villa Portales y Villa Damas, en la comuna de Carahue, por el desborde del río Damas.
Luego, se instó a las personas a evacuar el sector de la población Las Encinas y el de la población La Ilusión, en la comuna de Lumano, por deslizamiento.
Desde la entidad hicieron un llamado a actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad.
Por otra parte, pidieron evitar la ribera de los ríos Imperial, Cholchol y Cautín, en la comuna de Nueva Imperial, debido a la crecida de sus caudales.
⚠️ ¡ATENCIÓN! EVACUA sectores Villa Portales y Villa Damas, por desborde del río Damas, en la comuna de #Carahue, Región de La Araucanía. Activamos mensajería #SAE.
Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad.
Recuerda a tu mascota y sus necesidades. Más… pic.twitter.com/XzkbOP2Ubz
— SENAPRED (@Senapred) August 3, 2026
⚠️ ¡ATENCIÓN! EVACUA sector población Las Encinas, por deslizamiento, en la comuna de Lumaco, Región de La Araucanía. Activamos mensajería #SAE.
Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad.
Recuerda a tu mascota y sus necesidades. Más información en… pic.twitter.com/dEr32wtweB
— SENAPRED (@Senapred) August 3, 2026
¡ATENCIÓN! EVACUA sector población La Ilusión, por deslizamiento, en la comuna de Lumaco, Región de La Araucanía. Activamos mensajería #SAE.
Recordar que población Las Encinas también se encuentra en proceso de evacuación.
Actúa con calma y acata las indicaciones de la… pic.twitter.com/LYtJQwUQpE
— SENAPRED (@Senapred) August 3, 2026
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