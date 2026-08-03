Grave accidente en la Ruta 68: Camión cruzó de pista y chocó contra un vehículo, dejando dos fallecidos

Durante la tarde de este lunes se reportó un accidente vehicular que dejó dos fallecidos en el kilómetro 59,9 de la Ruta 68, en el sector de La Vinilla, con dirección a Valparaíso.

De acuerdo con información preliminar, se registran dos personas fallecidas y tres lesionadas; los heridos viajaban en un vehículo al momento de producirse el siniestro.

Según los antecedentes entregados por testigos del sector, un camión que transitaba por la Ruta 68 con dirección a Santiago perdió el control de la máquina, cruzó hacia la pista contraria e impactó al vehículo menor.

Los registros compartidos del accidente muestran que, producto de la colisión, las barreras de contención que separan las pistas se rompieron y el camión quedó volcado a un costado de la ruta.

Asimismo, se informó que el conductor del camión fue detenido por funcionarios de Carabineros de Chile mientras se realizan las diligencias para esclarecer las causas del fatal accidente.

A raíz de la colisión, desde Transporte Informa de la Región Metropolitana señalaron que hay una alta congestión en la zona, debido a que se mantiene restringido el tránsito en la Ruta 68, sector de La Vinilla, mientras los equipos de emergencia trabajan en el lugar para habilitar la vía.