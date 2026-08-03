Grave accidente en la Ruta 68: Camión cruzó de pista y chocó contra un vehículo, dejando dos fallecidos

Durante la tarde de este lunes se reportó un accidente vehicular que dejó dos fallecidos en el kilómetro 59,9 de la Ruta 68, en el sector de La Vinilla, con dirección a Valparaíso.
De acuerdo con información preliminar, se registran dos personas fallecidas y tres lesionadas; los heridos viajaban en un vehículo al momento de producirse el siniestro.
Según los antecedentes entregados por testigos del sector, un camión que transitaba por la Ruta 68 con dirección a Santiago perdió el control de la máquina, cruzó hacia la pista contraria e impactó al vehículo menor.
Los registros compartidos del accidente muestran que, producto de la colisión, las barreras de contención que separan las pistas se rompieron y el camión quedó volcado a un costado de la ruta.
Asimismo, se informó que el conductor del camión fue detenido por funcionarios de Carabineros de Chile mientras se realizan las diligencias para esclarecer las causas del fatal accidente.
A raíz de la colisión, desde Transporte Informa de la Región Metropolitana señalaron que hay una alta congestión en la zona, debido a que se mantiene restringido el tránsito en la Ruta 68, sector de La Vinilla, mientras los equipos de emergencia trabajan en el lugar para habilitar la vía.
Actualización (19:40). Se mantiene restricción de pistas en #Ruta68 hacia #Valparaíso, sector enlace La Vinilla (Frente a empresa Agrosuper), debido a grave colisión de vehículos con resultado de 2 personas fallecidas. Equipos de emergencia en el lugar. ALTA congestión hacia este… https://t.co/K9Z8jR1PXd
— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) August 3, 2026
Lo más leído
- Senapred entrega balance por nuevo sistema frontal en la zona centro-sur del país: Dos fallecidos y más de 6.000 aislados
- Restricción vehicular martes 4 de agosto: Revisa las patentes que tienen prohibido circular
- Jaime Campos respalda la labor de Cancillería, pero defiende sus dichos sobre los aranceles de EE.UU. a Chile: "Como ministro de Agricultura no estoy dibujado"
- ¿Fuego amigo? Squella carga contra Pavez y lo emplaza a pedir perdón al exsubsecretario Rodríguez en chat interno
- Gendarmería desvincula a cuatro funcionarios por operar red de mercado ilícito en Santiago 1