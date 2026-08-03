¿Fuego amigo? Squella carga contra Pavez y lo emplaza a pedir perdón al exsubsecretario Rodríguez en chat interno

La salida del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, tras dar positivo a un test de drogas, sigue revolviendo las aguas en el oficialismo y en el mismo gobierno.

El clima se ha tensionado y la polémica ha ido en aumento luego de que la propia exautoridad revelara que se realizó un examen en la Red UC Christus, cuya muestra fue enviada para su procesamiento a un laboratorio en Estados Unidos y que arrojó negativo para las sustancias pesquisadas.

Y este lunes, Ex-Ante reveló que el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella -partido del Presidente José Antonio Kast- criticó en duros términos al subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

A través de un chat que reúne a 200 exmiembros de la Fundación Jaime Guzmán, Squella escribió: “Por la irresponsabilidad de unos pocos, dejan a todo el gobierno mal, impávido frente al daño que sufre un colaborador”, escribió Arturo Squella. “Sería bueno que Máximo Pavez pidiera perdón a Juan Pablo por el desdén frente al caso, por los trascendidos maliciosos”.

El timonel republicano fue más allá y aseguró que era “muy grave el daño que le han hecho a Juan Pablo (Rodríguez). Espero podamos revertirlo, al menos en eso estamos trabajando 100%”.