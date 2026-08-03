Gendarmería desvincula a cuatro funcionarios por operar red de mercado ilícito en Santiago 1

Gendarmería informó, a través de un comunicado, que desvinculó este lunes a cuatro funcionarios tras confirmar que conformaron una red para cometer delitos en el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago 1.

Desde la institución explicaron que, mediante un trabajo investigativo de las jefaturas del recinto, se acreditó “la participación de cuatro funcionarios de Gendarmería de Chile, quienes facilitaban el ingreso irregular de alimentos en cantidades superiores a las permitidas por la administración penitenciaria, operando de esta forma desde el sector de recepción y registro de encomiendas”.

De acuerdo con la información de la entidad, las especies ingresadas por los exfuncionarios “iban destinadas al mercado ilícito”. Por ello, se remitieron los antecedentes del caso a la Fiscalía de Foco Investigativo Penitenciario.

Asimismo, revelaron que los hechos quedaron al descubierto cuando la jefatura del CDP Santiago 1 “constató en terreno los ilícitos que cometían los exfuncionarios“.

“A raíz de lo ocurrido y comprobado el desapego a las instrucciones emanadas por el Alto Mando institucional, fueron apercibidos por el artículo 46 del Código Procesal Penal y paralelamente desvinculados de las filas institucionales”, informaron.

Por último, señalaron que “este operativo demuestra que Gendarmería de Chile está actuando y utilizando todas sus capacidades institucionales para detectar y combatir hechos de corrupción al interior de las unidades penales del país, además de fortalecer los principios éticos que orientan la labor institucional”.