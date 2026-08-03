Restricción vehicular martes 4 de agosto: Revisa las patentes que tienen prohibido circular

Este martes se vivirá una nueva jornada de restricción vehicular en la Región Metropolitana, medida que se aplica durante el invierno como parte de las acciones para reducir la contaminación.
La disposición forma parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC), impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente, y busca disminuir los niveles de contaminación durante la temporada de bajas temperaturas.
La restricción se aplica de lunes a viernes, entre las 07:30 y las 21:00 horas, con excepción de los días feriados.
¿Qué patentes tienen restricción vehicular el martes 4 de agosto?
- Motocicleta antes del 2002: 0, 1, 2 y 3.
- Motocicleta antes del 1 de septiembre del 2010: 0 y 1.
- Automóviles, station wagons y similares inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 con sello verde: 0 y 1.
- Automóviles, station wagons y similares sin sello verde: 0, 1, 2 y 3.
- Buses de transporte privado de personas, buses interurbanos y rurales de pasajeros: 0, 1, 2 y 3.
- Transportes de carga sin sello verde: 0, 1, 2 y 3.
¿Hasta cuándo habrá restricción vehicular?
- La restricción vehicular 2026 se extenderá hasta el 31 de agosto.
¿Cuáles son las multas por circular durante la restricción vehicular?
- Las multas van de 1 a 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).
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