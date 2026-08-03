Jaime Campos respalda la labor de Cancillería, pero defiende sus dichos sobre los aranceles de EE.UU. a Chile: “Como ministro de Agricultura no estoy dibujado”

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, se refirió a la controversia que generaron sus declaraciones sobre los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos chilenos.

En primer lugar, aclaró que todo el gabinete de José Antonio Kast está respaldando a la Cancillería para enfrentar esta situación.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores optó por el camino diplomático de la negociación, que era lo que correspondía”, señaló.

Asimismo, reconoció la complejidad de negociar con Estados Unidos, debido a las “asimetrías” existentes entre la economía chilena y la estadounidense.

Respecto de sus declaraciones, que provocaron la reacción del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, afirmó en Radio Pauta: “Respaldando a la Cancillería por lo que está haciendo y por lo que hará, que no es materia de mi competencia, sino del ministro Francisco Pérez Mackenna, hubo un elemento que, como titular de Agricultura, obviamente gatilló que yo hablara: cuando leí los argumentos de por qué se aplicó esta medida arancelaria, se insinuó que en Chile existía trabajo forzoso en materia agrícola”.

Y agregó: “No puedo permanecer callado frente a una afirmación de esa naturaleza, porque todos sabemos que eso es mentira. Como lo he dicho en otras ocasiones, ni el peor enemigo de Chile se había atrevido a hacer una afirmación de esa naturaleza. Por eso intervine, no para inmiscuirme en los temas de la Cancillería. Sin embargo, como ministro de Agricultura no estoy dibujado, porque, si me hubiese quedado callado, ¿con qué cara voy a enfrentar mañana a los agricultores chilenos? Con justa razón me habrían dicho: ‘Usted debió defendernos, debió salir en nuestra defensa y no lo hizo’. No soy un simple particular, soy ministro y por eso hablé”.