Senapred entrega balance por nuevo sistema frontal en la zona centro-sur del país: Dos fallecidos y más de 6.000 aislados

La directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, entregó el balance del nuevo sistema frontal que afecta al país.
De acuerdo con el servicio, actualmente se reportan dos personas fallecidas, 2.476 damnificados y 130 albergados. Asimismo, hay 6.130 personas aisladas a causa de este fenómeno meteorológico.
En cuanto a las casas afectadas por las fuertes precipitaciones, se contabilizan: 28 viviendas destruidas, 737 con daño mayor, 5.602 con daño menor y 1.004 que están siendo evaluadas para determinar su nivel de afectación.
“A nivel nacional, se mantienen 7 alertas rojas y 8 alertas amarillas asociadas a este evento meteorológico por desbordes o crecidas. El monitoreo en línea de los ríos, realizado esta tarde por la Dirección General de Aguas, señala que 6 estaciones superan el umbral rojo y 15 estaciones aún superan el umbral amarillo“, informó la autoridad.
Además, según la información más reciente entregada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entre las regiones de Los Lagos y Valparaíso hay 15.476 clientes sin suministro eléctrico.
Por último, reiteró el llamado a las “comunidades de sectores cercanos a riberas de ríos, quebradas y zonas cordilleranas a reforzar las medidas de prevención, mantenerse informadas a través de canales oficiales y, en caso de recibir una alerta SAE por un peligro inminente, evacuar de manera inmediata siguiendo las instrucciones de los organismos técnicos desplegados en terreno”.
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