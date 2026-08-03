Informe de la Subsecretaría de Pesca revela que la captura de jurel cayó 47% durante el primer semestre

La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) presentó el balance del desempeño del sector pesquero y acuícola durante el primer semestre de 2026.

El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, sostuvo que los resultados muestran señales de recuperación para la actividad.

“Las cifras que estamos observando son favorables en virtud del escenario en que nos encontramos y demuestran que el sector pesquero y acuícola mantiene una trayectoria de recuperación, incluso en un escenario donde el desembarque de algunas pesquerías continúa viéndose afectado por factores oceanográficos y climáticos”, afirmó.

Según el informe correspondiente a junio, los desembarques pesqueros —que consideran la pesca extractiva y las cosechas de la salmonicultura— alcanzaron 1,9 millones de toneladas durante los primeros seis meses del año. La cifra representa una disminución de 24% respecto del mismo período de 2025, cuando se registraron 2,5 millones de toneladas, y corresponde al nivel más bajo para un primer semestre desde 2016.

La baja estuvo impulsada principalmente por el desempeño de la pesca extractiva. Los desembarques de la actividad industrial y artesanal totalizaron 909 mil toneladas, lo que representa una caída de 39,4% en comparación con el primer semestre del año pasado.

Jurel registra una disminución

Entre los principales recursos de la pesca extractiva, el jurel fue el que evidenció una de las mayores bajas durante el primer semestre.

De acuerdo con Subpesca, los desembarques de esta especie alcanzaron las 394 mil toneladas a junio, un 47% menos que en igual período de 2025, cuando se contabilizaron 749 mil toneladas.

La disminución también se reflejó en las regiones de Valparaíso y Los Lagos, donde se concentra gran parte de la actividad asociada a este recurso. En ese tramo del país se desembarcaron 310 mil toneladas, equivalente a una baja de 49%.

La anchoveta también registró una reducción de 35%, con cerca de 200 mil toneladas desembarcadas, mientras que la sardina común disminuyó 37%, alcanzando las 185 mil toneladas.

Subpesca explicó que estas variaciones deben analizarse considerando las condiciones biológicas, ambientales y operacionales que influyen en el comportamiento de las pesquerías.

“Las pesquerías pelágicas presentan una alta sensibilidad frente a cambios en la temperatura superficial del mar, la intensidad de la surgencia costera, la disponibilidad de nutrientes y otros procesos oceanográficos que pueden modificar la distribución, concentración y accesibilidad de los recursos para la flota”, indicó el organismo.

Por su parte, el presidente de Sonapesca, Felipe Sandoval, advirtió en La Tercera que, aun cuando las condiciones favorables se mantengan, resulta difícil que los niveles de captura igualen los registrados en 2025.

“Incluso si se mantienen las buenas condiciones de los últimos días, ya está muy avanzada la temporada. Si se alarga la temporada se podría llegar a más capturas, pero depende mucho de la temperatura del agua. Si eso se mantiene, deberíamos estar bien hacia adelante“, sostuvo.

Finalmente, Urrutia destacó que otros indicadores muestran un desempeño positivo para el sector.

“El crecimiento de las exportaciones, el buen desempeño de la acuicultura, el aumento sostenido en la producción de choritos y la recuperación de pesquerías tan relevantes como la jibia y la merluza del sur nos muestran que estamos avanzando en la dirección correcta”, concluyó.