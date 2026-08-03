“Se transformó en una pelea ordinaria” y “se puso la camiseta presidencial”: Sebastián Sichel critica el rol de Tomás Vodanovic en el debate por la compensación a municipios

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, abordó el estado del municipalismo y el informe de la comisión mixta que este martes 4 de agosto revisará la fórmula de compensación propuesta por el Gobierno para los municipios que se vean afectados por una menor recaudación de recursos, en el marco de la megarreforma que busca eximir del pago de contribuciones a los adultos mayores de 65 años.

En primer lugar, remarcó que, en medio de este debate, se terminó rompiendo la idea del municipalismo como una fuerza colectiva y que “se transformó otra vez en la batahola entre Gobierno y oposición”. A su juicio, la oposición ha puesto distintas trabas durante la discusión.

En cuanto a los planteamientos de los jefes municipales de la oposición, cuestionó que se hayan alejado del foco principal de esta discusión, que, a su juicio, eran las contribuciones.

“Aprovecharon este debate desde la política para conseguir financiamiento propio”, sostuvo.

Asimismo, enfatizó que, a su juicio, este impuesto ha provocado que muchas personas abandonen sus viviendas en la comuna.

Respecto de la visibilidad del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, afirmó que “emporcó la discusión porque se transformó en una pelea ordinaria por más plata para su municipalidad”.

Asimismo, sostuvo que, en este momento, “se está comportando como candidato presidencial”.

#ToleranciaCero | Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa, por contribuciones y compensación: “Vodanovic emporcó la discusión porque se transformó en una pelea ordinaria de más plata para su municipalidad” 📡https://t.co/pQvns8E3jH

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#ToleranciaCero | Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa, por contribuciones y compensación: “Lo que hizo Vodanovic y otros fue aprovechar el debate para conseguir financiamiento propio y emporcar una discusión que debió ser sana” 📡https://t.co/pQvns8E3jH

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#ToleranciaCero | Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa, por discusión por contribución y compensación: “Vodanovic ya se está comportando como un candidato presidencial” 📡https://t.co/pQvns8E3jH

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#ToleranciaCero | Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa, por propuesta de poner los recursos de permisos de circulación en el fondo común municipal: “Estoy de acuerdo con la propuesta del alcalde Luksic” 📡https://t.co/pQvns8E3jH

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