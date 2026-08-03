“La justicia ha hablado fuerte y claro”: Presidente Kast valora fallo de la Corte Suprema que absolvió a Claudio Crespo en caso Gatica

El presidente José Antonio Kast se refirió este lunes al fallo de la Corte Suprema que rechazó anular el juicio que absolvió al exteniente de Carabineros Claudio Crespo del caso Gatica.

A través de redes sociales, el mandatario sostuvo que “la justicia ha hablado en el caso de Claudio Crespo y lo ha hecho fuerte y claro. Luego de años de acusaciones, ha sido exonerado de todos los cargos y se confirma que actuó en legítima defensa“.

La justicia ha hablado en el caso de Claudio Crespo y lo ha hecho fuerte y claro. Luego de años de acusaciones, ha sido exonerado de todos los cargos y se confirma que actuó en legítima defensa — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) August 4, 2026

Quien también abordó la resolución fue el excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, quien felicitó a Crespo a través de X y arremetió contra la fiscal del Centro Norte que lideró la investigación, Ximena Chong.

“Quiero felicitar a Claudio Crespo por haber cerrado su caso definitivamente, a pesar incluso de la intervención de la ONU. La persecución de la fiscal Chong a Carabineros quedará en los anales de la Fiscalía por su parcialidad política y por ser instrumental al golpismo de extrema izquierda“, compartió.

Quiero felicitar a Claudio Crespo por haber cerrado su caso definitivamente, a pesar incluso, de la intervención de la ONU. La persecución de la fiscal Chong a Carabineros quedará en los anales de la fiscalía por su parcialidad política y por ser instrumental al golpismo de… — Johannes Kaiser (@Jou_Kaiser) August 3, 2026



Cabe recordar que el exfuncionario de la institución fue acusado del delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves en contra del diputado Gustavo Gatica, hechos que se habrían cometido durante el estallido social.

No obstante, el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Santiago determinó finalmente que Crespo actuó bajo la Ley Naín-Retamal al invocar la legítima defensa privilegiada, por lo que lo absolvió.

Tras la apelación del fallo, la Corte Suprema puso fin al caso al confirmar la absolución del exteniente en esta causa.