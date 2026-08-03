Exministro Elizalde critica al presidente Kast: “Nunca tuvo disposición de llegar a acuerdos con alguien que piense distinto”

El exministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), criticó este lunes al presidente José Antonio Kast al asegurar que es una persona que “nunca ha suscrito un acuerdo con alguien que piense distinto en su vida”.

En Tolerancia Cero, Elizalde señaló que durante el período del Gobierno de Gabriel Boric tuvieron “un sector de la derecha que estuvo dispuesto a acuerdos para sacar, por ejemplo, adelante la reforma de pensiones; pero quienes hoy día gobiernan, quien lidera el país, que es el presidente Kast, no formó parte de ningún acuerdo“.

En esa línea, sostuvo que “si uno analiza su labor como parlamentario desde que se retiró una vez de un mensaje de la presidenta Michelle Bachelet, cuando rompió con la UDI porque los consideraba demasiado moderados, cuando votaron el Ministerio de Seguridad en contra, cuando trataron de torpedear la reforma de pensiones... Lo cierto es que nunca el presidente Kast, como candidato y líder del Partido Republicano, tuvo disposición de llegar a acuerdos con alguien que pensara distinto“.

En opinión del militante del Partido Socialista (PS), el Ejecutivo “tiene como referente a la extrema derecha del mundo”, recordando las declaraciones de Kast a favor del exprimer ministro de Hungría, Víctor Orbán, y del partido Vox de España.

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“¿Para qué decir cómo corrió a abrazarse a Donald Trump? Y ¿cómo le pagó Trump? Subiendo los aranceles. Es decir, no tuvo ningún impacto, porque finalmente Chile tiene que ser un país digno, que defiende su soberanía y que defiende sus puntos de vista en un contexto multilateral y no, finalmente, actuar con este nivel de ingenuidad con el cual se actuó“, criticó.

Asimismo, cuestionó al Gobierno al señalar que ha “impulsado reformas bien extremas” y calificó como “profundamente regresiva” la megarreforma impulsada por el mandatario. Aseguró que la actitud de los partidos de la oposición sería distinta si “tuviéramos un Gobierno con voluntad de diálogo y voluntad de escucha”.

Estado de la oposición

Elizalde sostuvo que los partidos de la oposición han actuado con unidad en los temas de fondo de la administración vigente: “Ha habido bastantes niveles de unidad al momento de votar las iniciativas que ha llevado adelante el Gobierno“.

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“Eso tiene que ver con que el Gobierno ha impulsado reformas bien extremas. Y, salvo un par de excepciones, en general ha habido una respuesta contundente (siendo minoría en ambas cámaras) señalando lo malas que son estas propuestas. Lo que es distinto a lo que vimos en el caso de la derecha en el Gobierno anterior, que tenía muchas más diferencias y divisiones“, explicó.

En ese sentido, indicó que la decisión del expresidente Boric de ampliar su base de apoyo integrando en su gabinete a autoridades de otros partidos políticos que no fueron parte de su campaña en la primera vuelta logró un trabajo en conjunto en el que “se han superado los prejuicios” en el sector.

“Se han superado prejuicios, y más bien lo que hay es una convicción cada vez más mayoritaria de que tenemos que profundizar el proceso de convergencia hacia un proyecto político común (…) En la última elección presidencial tuvimos una candidatura común y una lista parlamentaria con casi todos los actores del progresismo, salvo una lista que era el FREVS. Entonces, eso da cuenta de que había y existe voluntad de convergencia y tenemos que profundizar ese esfuerzo”, manifestó.

Además, abordó el éxito de la derecha en las últimas elecciones presidenciales e hizo un mea culpa: “Esto es un fenómeno mundial. Segundo, la alternancia propia de la democracia; pero, obviamente, la diferencia fue significativa. Al respecto, creo que nosotros hemos tenido falencias en cómo comunicar nuestras ideas. Esto no tiene que ver con el trabajo de vocería del Gobierno, porque la ministra Vallejo fue una extraordinaria vocera“.

Añadió que “tiene que ver con la forma en la cual nosotros transmitimos nuestro mensaje. Y creo que ahí, efectivamente, hay que hacer una revisión de cómo simplificarlo (…) Un factor adicional tiene que ver con el cambio del padrón electoral. El voto obligatorio y el voto extranjero tienen un impacto en la composición de quienes tradicionalmente decidían las elecciones hasta hace mucho tiempo atrás“.

Respecto al Partido Comunista (PC), reveló que, si bien hay “diferencias en la política exterior, yo creo que el PC no es un todo uniforme o monolítico como era el antiguo partido de Luis Corvalán”.

#ToleranciaCero | Álvaro Elizalde, exministro del Interior, por viaje de parte de la directiva del PC a Cuba: “Tenemos diferencias en política exterior, pero creo que el PC no es un todo uniforme. Hay distintos matices” 📡https://t.co/pQvns8E3jH

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Elizalde por iniciativas del PNL y Republicanos: “Tiran globos sonda y cuando no hay agua retroceden”

El exministro se refirió a los proyectos presentados por el Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Republicano como “Escucha tu corazón” y la propuesta de privatizar Codelco.

“Es evidente que se intenta ver si se puede —lo dijo Camila Vallejo— correr el cerco para ver si pasa piola, y cuando hay una reacción que es negativa, se dice que eso forma parte de la agenda B“, enfatizó.

No obstante, aclaró que “no es que haya una coordinación para lanzar ciertos temas”, pero que “finalmente la coyuntura hace que determinados actores planteen estos temas y, si se sube y cae agua en la piscina, avanzamos, y si no, volvemos a la agenda original”.

Paralelamente, se refirió a las exministras de la Segegob, Camila Vallejo y Mara Sedini: “En algún momento alguien quiso comparar a las dos voceras y la diferencia es del cielo a la tierra”.

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