Rocío Montes reflexiona sobre “la paradoja Quiroz”: “Una sociedad desanimada es un campo muy fácil de encender”

Este minuto lo dedico a “la paradoja Quiroz”.

Mañana, de no mediar un imprevisto insólito, el Gobierno habrá terminado de aprobar en el Parlamento su megarreforma económica, el plan Quiroz. Un gran triunfo político porque contiene cambios profundos, como la primera rebaja de impuestos a las empresas en 36 años, porque lo hizo rápido, democráticamente y con el Congreso que hay.

Pero, al margen del indiscutible éxito, desde el miércoles el ministro Quiroz deberá dedicarse de lleno a lo que Roberto Méndez, al que tuve la oportunidad de entrevistar hace unos días, llama “la emergencia del pesimismo” que estamos sufriendo en Chile. Un clima de pesimismo que no se había visto en los últimos 20 años: peor que el estallido, peor que en la pandemia.

Un pesimismo que, según Méndez, se explica en buena parte por lo económico y se relaciona con el “bencinazo”: un golpe a la confianza de las personas de que pueden enfrentar los gastos y llegar a fin de mes. Lo muestra justamente el Índice de Confianza del Consumidor (vinculado a los precios y, sobre todo, a los precios del transporte), que está en sus mínimos.

El “bencinazo”, el alza del precio de la bencina que el Gobierno y el ministro Quiroz abordaron duramente, creó una combinación compleja y que raramente se presenta en conjunto: la expectativa de inflación y el desempleo.

Volviendo a Méndez: el Gobierno tiene que enfrentar a la brevedad el pesimismo, tal vez la principal urgencia del país. Porque es peligroso. No solo en términos económicos, porque paraliza y hace tomar malas decisiones, sino también en lo político.

Si no se ataja el pesimismo económico, la imagen de Quiroz corre el riesgo de transformarse, mucho más que ahora, en el blanco de los problemas ciudadanos. Y ningún gobierno quiere un ministro de Hacienda fuerte puertas adentro y debilitado a ojos de la sociedad. Además, y esto es lo más complejo, una sociedad desanimada es un campo muy fácil de encender.