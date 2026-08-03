Sebastián Sichel: “Este gobierno construyó una mayoría por la promesa de orden y estabilidad, no por el conservadurismo ni el autoritarismo político”

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, analizó en Tolerancia Cero de CNN Chile el debate que se ha generado en torno a la falta de vocerías en el gobierno de José Antonio Kast.

En cuanto a su domicilio político, afirmó que sigue siendo una autoridad comunal independiente de centroderecha y aseguró que la administración de José Antonio Kast ha sido un “gran socio” en distintas materias.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre si coincide con quienes sostienen que al Ejecutivo le hace falta un vocero y que está perdiendo la batalla cultural, respondió que sí hace falta un portavoz.

“El vocero no debería ser un ministerio, pero creo que dejar al ministro del Interior (Claudio Alvarado) como vocero, lo cual no es su mayor habilidad, no es lo más inteligente, porque lo que termina provocando esto es que no tenemos idea de cuál es la opinión del Gobierno”, comentó.

Respecto al desempeño del biministro Alvarado, destacó que es un buen negociador político. Sin embargo, sostuvo que en la vocería se requiere “saber comunicar, enfrentar a los medios y saber cuál es la línea, el propósito y la misión del Gobierno”.

“Este gobierno construyó una mayoría por la promesa de orden y estabilidad, no por el conservadurismo ni el autoritarismo político”

Sobre el punto de la “batalla cultural”, remarcó que le gustaría conocer más sobre los propósitos del Gobierno en esta materia.

“Esa es la pregunta de fondo del Gobierno, que me gustaría saber cuál es. Hasta ahora estoy muy contento con la lógica de que empezamos gobernando una crisis, que fue la instalación del Gobierno de Emergencia, pero eso me funciona durante los primeros meses”, agregó.

Al preguntarle sobre si se sentiría traicionado si la administración de José Antonio Kast terminara enfocándose en la denominada agenda valórica, respondió: “Sí, sentiría que no es la promesa de este Gobierno —que me hizo a mí y a los ciudadanos que votamos por ellos, como yo, que somos liberales—, que venía a enfrentar una emergencia económica. Espero que tenga el propósito de darle gobernabilidad y estabilidad al país, e instaurar el orden (…) Me sentiría decepcionado porque creo que este Gobierno construyó una mayoría por la promesa de orden y estabilidad, no por la promesa de conservadurismo y autoritarismo político”.

En esa línea, concluyó que, si el Presidente José Antonio Kast cambiara su agenda, él no podría formar parte de su gobierno.

#ToleranciaCero | Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa, por indultos en el marco del estallido: “No soy partidario de los indultos nunca”

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#ToleranciaCero | Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa, por evaluación del gobierno: “No tengo ninguna duda que hace falta un vocero” 📡https://t.co/pQvns8E3jH

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#ToleranciaCero | Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa, por vocería del gobierno: “No es la mayor habilidad, del ministro Alvarado. Es un buen negociador político, pero esto requiere saber comunicar” 📡https://t.co/pQvns8E3jH

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#ToleranciaCero | Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa, por evaluación del gobierno: “Hay una deuda en seguridad. Todavía no hay política. Hay agenda, pero no hay política” 📡https://t.co/pQvns8E3jH

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