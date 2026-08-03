Biministro Alvarado anuncia que en los próximos días se revelará el nuevo subsecretario de Hacienda

Tras la sorpresiva salida del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, luego de dar positivo en un control de drogas, el biministro del Interior y Vocero, Claudio Alvarado, adelantó que durante los próximos días se dará a conocer su reemplazo.

Ahora, el cargo es ocupado de manera subrogante por el Coordinador de Regulación Económica y el Jefe de Coordinadores del Ministerio de Hacienda, Tomás Bunster.

A pesar de que la exautoridad se realizó un nuevo test que resultó negativo, y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, sostuvo que podría volver al Ejecutivo, desde el gobierno señalaron que existirá “un nuevo” subsecretario.

“El gobierno aplicó las normas que establece la ley de presupuestos, las normas que establece el artículo 110 de la ley de reajuste respecto a la aplicación de drogas para autoridades, y que ese procedimiento se construyó en base a los instructivos de la Contraloría, y que se entregaron al gobierno resultados que hicieron tomar una decisión políticamente razonada”, planteó Alvarado.

Además, el biministro anticipó que “en los próximos días, el gobierno dará a conocer el nombre del próximo subsecretario de Hacienda“.