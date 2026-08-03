“Estamos al debe como oposición”: Ricardo Lagos Weber (PPD) aborda la discusión de la megarreforma

El senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, abordó en Hoy Es Noticia de CNN Chile el último trámite legislativo de la megarreforma.

Este martes 4 de agosto, el Senado revisará el informe de la Comisión Mixta, que contiene la fórmula de compensación que el Gobierno ofreció a los municipios que se vean afectados por una menor recaudación de recursos debido a la medida que busca eximir del pago de contribuciones a los adultos mayores de 65 años.

Consultado sobre cómo habría votado esta propuesta, señaló que la habría rechazado y recalcó que el “corazón” del plan de Reconstrucción Nacional ya fue aprobado.

#HoyEsNoticiaCNN | Ricardo Lagos Weber, exsenador PPD, por compensación para municipalidades: “La propuesta que han hecho no es la más ecuánime”@matiburgos

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#HoyEsNoticiaCNN | Ricardo Lagos Weber, exsenador PPD, por compensación para municipalidades: “Van a reponer, con el impuesto de todos los chilenos, la plata que se dejó de cobrar a aquellos chileno que les va mejor en la vida”@matiburgos

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En cuanto a la votación que se espera, anticipó que “aprobar este tipo de reforma por un voto es frágil. Fue frágil en el corto plazo, pero es frágil y precario para mañana ”

Desde su análisis, el Ejecutivo logró aprobar los principales lineamientos del proyecto de Reconstrucción Nacional.

“Ellos lograron su objetivo, sin duda. La pregunta es si ese objetivo permanecerá en el tiempo”, comentó.

Sin embargo, enfatizó que no ha existido voluntad por parte de la administración de José Antonio Kast para alcanzar acuerdos con la oposición y advirtió que, si esa situación se mantiene, podría ser preocupante a futuro, considerando los diversos acontecimientos que pueden surgir a nivel nacional e internacional durante un mandato.

#HoyEsNoticiaCNN | Ricardo Lagos Weber, exsenador PPD, por megarreforma: “Lo responsable, siendo oposición, era votar en general en contra, pero la negociación en particular es tratar de mejorar el proyecto o hacerlo menos dañino, y no votar en contra todo”@matiburgos… pic.twitter.com/wk3VHjXDPh — CNN Chile (@CNNChile) August 3, 2026

Respecto del rol de la oposición sobre la discusión de esta iniciativa, reconoció que “estamos al debe como oposición, porque tuvimos miradas distintas”.

Esto, explicó, se debe a que existen dos posturas: una que prefiere restarse del debate para evitar aparecer respaldando el proyecto, y otra —a la que adhiere— que plantea que existe la responsabilidad de mejorar la =”utf-