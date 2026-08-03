Metro de Santiago confirma la reapertura de la estación Santa Isabel tras estar cerca de una semana cerrada

Metro de Santiago confirmó este lunes que la estación Santa Isabel de la Línea 5 volverá a estar operativa durante esta semana, tras verse afectada por un incendio.

A través de un comunicado, la empresa anunció la reapertura de la estación, que se mantuvo cerrada por cerca de una semana tras ser dañada por un siniestro el pasado lunes 27 de julio.

Asimismo, se detalló que la “apertura se produce tras finalizar el proceso de recuperación desarrollado luego del incendio registrado”. Según explicaron desde Metro, dichos trabajos incluyeron labores de “reconstrucción, limpieza, ventilación de espacios y revisión integral de las instalaciones”.

A esto se suma la “activación de los protocolos de seguridad definidos para este tipo de eventos, los cuales consideran realizar mediciones ambientales y monitoreos especializados para detectar eventuales fibras en suspensión”.

Desde la empresa de transporte urbano aseguraron que el trabajo fue acompañado y supervisado por la Seremi de Salud. Adicionalmente, se consideraron “monitoreos y análisis realizados en laboratorios nacionales e internacionales acreditados” para garantizar la seguridad de los usuarios.

En esa línea, aseguraron que los resultados de las muestras “determinaron que no se detectaron elementos contaminantes en ninguna de las muestras analizadas, confirmando que las condiciones para el tránsito y permanencia de cualquier persona en la estación son completamente seguras”. Por ello, se confirmó el retorno de sus operaciones.

¿Cuándo volverá a estar operativa Santa Isabel?

Según detalló Metro de Santiago en su comunicado, la estación de la Línea 5 estará operativa a partir del martes 4 de agosto “en el horario habitual de operación de la red”.