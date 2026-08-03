Colegio de Químicos Farmacéuticos advierte riesgos ante eventual llegada del modelo de farmacia digital a Chile

Hace unos días se reveló que Mercado Libre tendría intenciones de abrir una farmacia online en Chile, luego de su exitosa apertura en Brasil.

Según las actas informadas por Reuters, la empresa habría sostenido una reunión con funcionarios chilenos al menos seis veces en el año.

Desde el Instituto de Salud Pública (ISP) indicaron al citado medio que Mercado Libre hoy no cuenta con autorización para operar una farmacia física en Chile y que la normativa vigente no permite la operación de una farmacia exclusivamente en línea.

Ante esto, el Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile, junto a diversas organizaciones del sector, emitió una declaración pública frente a las gestiones que la empresa estaría sosteniendo con autoridades chilenas para implementar este modelo de venta de medicamentos online.

A través del comunicado, manifestaron su respaldo a la innovación tecnológica en el área de salud, siempre que esta fortalezca el acceso a fármacos sin debilitar las garantías sanitarias destinadas a proteger la seguridad de los pacientes.

¿Cuál es la postura de los profesionales del área de la salud?

En el documento señalaron que la compra de medicamentos representa un acto sanitario y no solo una transacción comercial, por lo que su dispensación debe realizarse en establecimientos autorizados y bajo la dirección de un químico farmacéutico.

Por lo que la incorporación de plataformas digitales debe asegurar que exista una validación del profesional. Además, advirtieron que “todo modelo de dispensación debe garantizar condiciones equivalentes de trazabilidad, fiscalización y responsabilidad sanitaria”, de esta forma evitar las falsificaciones o detectar desviaciones en la cadena de suministro.

“La existencia de esquemas regulatorios diferenciados o de mecanismos de fiscalización fragmentados debilita la capacidad del Estado”, señalaron.

También hicieron un llamado a resguardar la confidencialidad y la protección de los datos personales generados en la dispensación, al tratarse de información sensible que forma parte del historial clínico del paciente.

En esa línea, señalaron que “las exigencias contenidas en la legislación sanitaria no constituyen barreras comerciales, sino garantías destinadas a asegurar la calidad, seguridad, eficacia, trazabilidad y uso racional de los medicamentos”.

Finalmente, reiteraron su disposición a colaborar con las autoridades en iniciativas que modernicen el sistema sin reducir los estándares sanitarios.

La declaración fue firmada por el Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile, la Academia de Ciencias Farmacéuticas de Chile (ACFCH), la Asociación de Químicos Farmacéuticos y Dueños de Farmacias Independientes de Chile (AFICH), la Asociación Gremial de Químicos Farmacéuticos y Dueños de Farmacias Independientes (AFFI) y la Unión Nacional de Farmacias de Chile (UNFACH).