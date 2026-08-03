Comisión Verdad y Niñez suma cambios: Gobierno confirma a Branislav Marelic como secretario ejecutivo

El Ministerio de Justicia continúa con la reestructuración de la Comisión Verdad y Niñez, instancia creada para esclarecer las vulneraciones a los derechos humanos sufridas por niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado. En ese contexto, la Subsecretaría de Derechos Humanos confirmó nuevos cambios en su composición, entre ellos el nombramiento de Branislav Marelic como secretario ejecutivo.

Cabe recordar que la Comisión es una mesa asesora presidencial creada en 2024 para esclarecer las vulneraciones de derechos humanos sufridas por niños, niñas y adolescentes bajo la custodia del Estado (Servicio Nacional de Menores o cuidados alternativos) entre 1979 y 2024, a través de testimonios y proponer medidas de reparación.

Las complicaciones de la Comisión

Hace algunos meses, el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira (RN), criticó el estado de avance de los testimonios recabados, además de no renovar los contratos a los integrantes del equipo de escucha y contener la renuncia de integrantes de la instancia.

Mira designó como secretario ejecutivo a Pedro Natho, pero la apuesta no prosperó, ya que duró solo una semana en el cargo y luego presentó su renuncia.

Tras ello, el subsecretario consiguió fichar nuevos comisionados, redujo la cantidad de integrantes y también confirmó que sus labores serían ad honorem.

A principios de junio, desde La Moneda se informó que la presidencia la asumiría la exsubsecretaria de la Niñez, Blanquita Honorato, y junto a ella estarían el exrector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez, el exdirector del Instituto de Derechos Humanos, Branislav Marelic, la psicóloga, Paulina Benavente, y el fundador de Coaniquem, Jorge Rojas.

Asimismo, el subsecretario informó que el nuevo secretario ejecutivo de la instancia sería el abogado Branislav Marelic.

¿Quién es Branislav Marelic?

“Cuenta con amplia experiencia en materias de derechos humanos y estándares internacionales de protección, siendo director del Instituto Nacional de Derechos Humanos entre agosto de 2016 y enero de 2018“, sostiene la publicación de Instagram en la que se confirma su nombramiento.

En el 2018, fue destituido por el Consejo del organismo, siendo reemplazado por Consuelo Contreras.

Mientras la nueva administración justificó la salida apuntando a deficiencias de gestión y falta de comunicación con los consejeros, Marelic acusó que su remoción fue una represalia por un inminente y crítico informe sobre la crisis del Sename, señalando un presunto conflicto de interés de Contreras por su histórico vínculo con organismos colaboradores.

Meses después, la Corte Suprema desestimó los reclamos de Marelic y validó la legalidad de su destitución.