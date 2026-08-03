“Ley Naín-Retamal 2.0”: Comisión de Seguridad aprueba y despacha a sala proyecto que extiende la legítima defensa a policías de franco

La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto conocido como “Ley Naín-Retamal 2.0“, que busca modificar el Código Penal para extender la legítima defensa privilegiada a funcionarios policiales y de las Fuerzas Armadas que estén de franco (fuera de servicio formal).

La iniciativa beneficia tanto a funcionarios de Carabineros de Chile como de la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería en los casos que actúen en “defensa de persona o derechos, o los de un tercero, encontrándose en calidad de franco“.

Durante la sesión, la comisión rechazó las indicaciones del proyecto y votó a favor del texto original, el cual será despachado a la sala de la Cámara Baja para continuar con su tramitación.

Al respecto, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, agradeció “el trabajo que hicieron los diputados al haber presentado este proyecto de ley. Por eso le hemos puesto discusión inmediata y creemos que hay que perseverar en la redacción original”.

Asimismo, aseguró que “abundan los casos de acciones policiales cuando están de franco; la semana pasada hubo tres de este tipo“.

En esa línea, señaló que “les estamos dando una protección jurídica que les permite tener la presunción de que concurren los requisitos legales. Por tanto, esa protección opera no solamente cuando están de servicio, sino también cuando están de franco, permitiéndoles actuar con mayor tranquilidad frente a amenazas, ataques, delitos flagrantes o peligro para terceras personas“.