Diputado Alessandri afirma que cita del presidente Kast con senadores UDI es para “afinar votos” en proyecto de megarreforma

Este miércoles en el Senado se votará el punto de la megarreforma sobre la compensación de los municipios por la exención de contribuciones a personas mayores de 65 años, asunto que ha generado divisiones entre alcaldes que buscan reformular el artículo.

Desde la oposición, afirmaron asistir al Tribunal Constitucional (TC) si es que se llegara a aprobar. Para que este artículo pueda aprobarse, se necesitan 26 votos.

Por ello, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, afirmó que la reunión que el presidente José Antonio Kast sostendrá con senadores de la Unión Demócrata Independiente (UDI) es para “afinar votos“.

“Hoy en la noche se juntan los senadores oficialistas con el Presidente en La Moneda para afinar esos 26 votos. Estamos empatados, por lo tanto, uno que se resfríe y estas cosas pueden no pasar”, afirmó en conversación con Radio Pauta.

En esa misma línea, el parlamentario afirmó que si la norma debatida no se aprueba, el Plan de Reconstrucción seguirá avanzando, aunque los adultos mayores mantendrían la exención de impuestos por contribución; los municipios, en cambio, dejarían de recibir recursos.

“Como estamos en la última etapa, si se cae hoy día, simplemente queda fuera de la ley y se aprueba todo lo otro (…), por lo tanto, la ley de reconstrucción queda aprobada, los mayores de 65 años no pagan contribuciones en su primera vivienda y los municipios no son compensados si es que se cae la votación de hoy, o sea, el peor de los mundos“, comentó al citado medio.

Alcaldes de oposición y el Fondo Común Municipal

Durante la entrevista con Radio Pauta, fue consultado sobre los alcaldes que se posicionan en contra de la exención de contribuciones, afirmando que “al final muchos alcaldes están usando esta pelea de las contribuciones para conseguir más recursos para su municipio y me parece que eso no es legítimo porque no se está transparentando la razón real”.

Para el presidente de la Cámara de Diputados, “el Fondo Común Municipal, que es el que más recibe dinero de estos municipios cobradores de contribuciones, por decirlo de alguna manera, es el que después reparte con criterios de solidaridad. Para eso existe”.

“Por lo tanto, compensar a Las Condes con 15 mil millones cuando Las Condes está entregando 250 mil al Fondo Común Municipal, me parece que el reclamo está mal hecho y está poco informado“, explicó a su juicio.

Además, considera que “lo importante es que hacemos justicia porque le dejamos de cobrar contribución a los mayores de 65. Eso yo creo que es bueno. Después veamos cómo compensamos a los municipios y cómo en un plazo de dos o tres años se ‘aprietan el cinturón’ o vamos viendo cómo compensamos a los que lo necesiten“.

“Pero usar esto para dividir, yo creo que al final en la Asociación Chilena de Municipalidades fue primando en los alcaldes de oposición esto de ser oposición siempre“, añadió.

Finalmente, afirmó que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, “en un principio no quería compensar a los municipios y decía que se aprieten el cinturón. Pero los mismos alcaldes de izquierda pidieron compensación y muchos alcaldes te dicen: ‘Yo puedo reducir el 2 o el 3%, pero dame tiempo, dame dos años, dame tres años”.

“No puedo hacerlo de un mes a otro. Y eso tienen toda la razón, hay programas sociales que financiar”, finalizó.