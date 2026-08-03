Red Velvet estrena “Velvet Summer”, su esperado regreso musical tras dos años

Tras dos años sin lanzar nueva música, Red Velvet regresó este lunes con Velvet Summer, un minialbum que apuesta por un concepto veraniego y que tiene a Surfin’ Boy como su canción principal. El trabajo marca el primer comeback del quinteto desde Cosmic, publicado en 2024.

El lanzamiento tiene como pista principal la canción Surfin’ Boy, un estreno energético y refrescante. La pista fue escrita por la integrante Joy, quien la describe como la sensación de los momentos calurosos del verano y las promesas de recuerdos radiantes.

“Seulgi incluso me mandó un mensaje aprobando lo cantable que era la letra después que fue elegida. Estaba tan feliz que casi lloro“, contó la miembro.

De acuerdo con Seulgi, la canción le recuerda a sus otros sencillos veraniegos, como Red Flavor (2017) y Umpah Umpah (2019).

La integrante dijo que desde “el momento que escuché el demo, pude escuchar las voces de Red Velvet en ella“.

El regreso se da luego de tres días de conciertos agotados en Seúl, en sus recitales para fanáticos, A Day in Red and Velvet, en los que incluso presentaron -de forma anticipada- Surfin’ Boy.

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