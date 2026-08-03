Del periodismo a Miss Universo: El perfil de Dominga López, la nueva representante de Chile

El certamen de Miss Universo ha ganado cada vez más popularidad en Chile, generando una amplia atención en redes sociales.

En ese contexto, comenzó la búsqueda de una nueva representante para el país, tras las destacadas participaciones de Celeste Viel, Emilia Dides e Inna Moll.

El pasado domingo, la representante de Viña del Mar, Dominga López, fue escogida como la nueva Miss Universo Chile. Durante la competencia, debió abordar una pregunta sobre la contingencia nacional.

Consultada por el proyecto Escucha Su Corazón, que busca modificar la ley de aborto en tres causales estableciendo que la mujer gestante escuche los latidos del feto antes de interrumpir su embarazo, enfatizó que el foco debiese estar en el acompañamiento a las mujeres y no en promover situaciones que puedan provocar una revictimización.

“Creo que cuando hablamos de aborto tenemos que hacerlo desde la empatía, reconociendo que detrás de cada mujer que toma la decisión de abortar hay una historia que, casi siempre, conlleva dolor, miedo y mucha vulnerabilidad”, argumentó

En esa línea, afirmó que, a su juicio, esta iniciativa representa un “retroceso”.

“Creo que el país ha avanzado bastante con la ley de las tres causales y que el Estado debería enfocarse más en el acompañamiento de estas mujeres, no en dejarlas de lado, obligarlas o exponerlas a una experiencia que puede revictimizarlas”, comentó.

Asimismo, reflexionó: “Creo que una sociedad justa es aquella que escucha a las mujeres, las acompaña y, sobre todo, las informa para que puedan tomar decisiones libres e informadas, con la tranquilidad de decidir sobre su vida y su salud”.

Al preguntarle sobre a qué persona famosa escogería para escribir sobre su trayectoria, respondió que elegiría a la poeta y activista por los derechos civiles estadounidense Maya Angelou.

“Mediante su historia nos enseña que encajar nunca es la solución, que cuando uno brilla por sí mismo es cuando más se luce”, expresó.

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¿Quién es la nueva candidata para representar a Chile en el Miss Universo?

Dominga López tiene 24 años, es periodista y licenciada en Comunicación Social por la Universidad del Desarrollo (UDD). Además, cuenta con estudios de teatro y actuación, junto con una destacada experiencia en la mundo del modelaje.

También ha trabajado con el cantante nacional Kid Voodoo, a quien acompañó en sus presentaciones en el Movistar Arena y en el Festival de Viña del Mar.

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La final del certamen se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre en Puerto Rico.