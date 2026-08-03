Alerta por vapers: Intoxicaciones aumentan un 400% y especialista advierte que afectan principalmente a menores de edad

El médico internista Mauricio Cancino, de la Clínica Ciudad del Mar, advirtió que las intoxicaciones por vapers (vapeadores) aumentaron en un 400% en los últimos años.

“Muchos creen que el vapeador es solo vapor de agua y que representa una alternativa segura al cigarrillo. La realidad es totalmente distinta“, enfatizó.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por el centro de salud, a la fecha se reportó un aumento “cercano al 400% en las intoxicaciones, y lo más preocupante es que la gran mayoría de los afectados son menores de edad“.

Cancino explicó que, entre estos casos, los más afectados son “especialmente niños menores de cinco años“. En esa línea, advirtió que los vapeadores contienen sustancias químicas que pueden generar múltiples consecuencias en ellos.

El profesional agregó que, en los más pequeños, “basta con ingerir una pequeña cantidad de líquido de recarga para sufrir una intoxicación potencialmente grave con náuseas, vómitos, sudoración, convulsiones e incluso compromiso respiratorio“.

“Los vapeadores contienen nicotina y una mezcla de sustancias químicas que pueden irritar e inflamar las vías respiratorias, desencadenar crisis de asma, producir bronquitis y, en algunos casos, provocar un daño pulmonar muy grave”, detalló.

Asimismo, fue enfático al decir que “el problema no termina allí”. El médico señaló que la nicotina “también afecta el desarrollo del cerebro en niños y adolescentes, favoreciendo la dependencia y alterando funciones tan importantes como la memoria, la atención y el control de los impulsos”.

Añadió que “estos dispositivos no son un juguete ni son inocuos. Hay que mantenerlos siempre fuera del alcance de los niños, conversar con los hijos sobre los riesgos y recordar que la mejor decisión para proteger la salud respiratoria y cardiovascular sigue siendo no vapear. Prevenir siempre será mucho más fácil que tratar las consecuencias”.