El Niño 2026-2027 amenaza el empleo y los ingresos en América Latina, advierte la OIT

(EFE) – El fenómeno climatológico de El Niño, que se extenderá hasta 2027 en las costas del Pacífico Tropical, podría afectar negativamente el empleo, reducir los ingresos y empeorar las condiciones laborales en América Latina y el Caribe, según una investigación publicada este lunes por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Sectores productivos bajo distintos riesgos climáticos

El documento explica que la alteración en los patrones de precipitación asociada a este fenómeno repercute sobre la agricultura, la pesca, la energía, la logística y otros sectores económicos, con posibles consecuencias en el empleo, la inseguridad alimentaria y el aumento de precios de alimentos y energía. Mientras el Corredor Seco Centroamericano, el Caribe y el norte de Sudamérica enfrentarían sequías y olas de calor, la costa del Pacífico de Ecuador y Perú podría verse afectada por lluvias extremas, y el sudeste de Sudamérica por tormentas severas.

El director regional adjunto de la OIT para América Latina y el Caribe, Fabio Bertranou, señaló que “la magnitud de sus impactos dependerá de la capacidad de los países para anticiparse con instituciones laborales sólidas, sistemas de protección social y diálogo social”.

El estudio advierte que la elevada informalidad laboral en la región, que alcanza a casi la mitad de los trabajadores, incrementa la vulnerabilidad frente a estos fenómenos climáticos, concentrando los impactos en quienes cuentan con menos herramientas para enfrentarlos.

Entre las medidas prioritarias, la organización propone fortalecer los sistemas de protección social, ampliar la cobertura para trabajadores vulnerables, invertir en infraestructura resiliente y desarrollar sistemas de alerta temprana, además de promover el diálogo social para diseñar respuestas adaptadas a cada país y sector productivo.