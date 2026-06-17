Franco Parisi (PDG) afirma que Grau “fue pésimo y no tiene nada bueno” y cuestiona a Mario Marcel: “No sé por qué es tan querido por la derecha si se equivocó en todo”

El vicepresidente del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, abordó en CNN Prime la reunión que sostuvo con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau. Además, se refirió a los primeros 100 días del Presidente José Antonio Kast y a la situación interna de la colectividad.

En cuanto al primer punto, sostuvo que la reunión con el ministro de Hacienda estuvo centrada principalmente en la situación de la economía chilena. Además, planteó la posibilidad de construir una refinadora de cobre en Calama, lo que, a su juicio, permitiría al país contar con una mayor independencia geopolítica.

Asimismo, explicó la propuesta de la colectividad en el marco de la discusión por el reajuste del salario mínimo.

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#CNNPrime | Franco Parisi, fundador y vicepresidente PDG, tras reunión con ministro Quiroz: “Fue muy agresivo vaciar las cuentas de deudores del CAE. Se lo hice saber, me escuchó” 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/80jQYhEQij — CNN Chile (@CNNChile) June 18, 2026

Consultado por el periodista Ivo Goic respecto de si el país puede seguir aumentando su nivel de deuda para financiar el gasto público, el excandidato presidencial afirmó: “Lamentablemente, no queda otra. La administración de Gabriel Boric, a mi juicio, fue bastante explosiva en términos de gasto”.

#CNNPrime | Franco Parisi, fundador y vicepresidente PDG, por aumento del endeudamiento fiscal: “Lamentablemente no queda otra. La administración Boric, Marcel y Grau fue explosiva en término de gastos” 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/eogBIqRYcU — CNN Chile (@CNNChile) June 18, 2026

En cuanto al pronóstico de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, sostuvo que, “en estricto rigor”, el libelo acusatorio tiene un carácter “político”.

“Grau fue un pésimo ministro y no tiene nada bueno. Estoy seguro de que en el Parlamento va a prosperar la acusación constitucional contra el exministro Grau”, dijo.

Al preguntársele si la situación de estrechez fiscal que enfrenta el país también recae en la responsabilidad del expresidente del Banco Central, Mario Marcel, manifestó que “también la hay, pero lamentablemente su ventana para ser juzgado desaparece. Yo no sé por qué es tan querido por la derecha (…) Se equivocó en todo y sigue siendo aplaudido. Me cae bien como persona, pero el trabajo que hicieron fue nefasto. Dicho eso, también hay un enojo de la sociedad con respecto a Grau”.

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