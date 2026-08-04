Ministro Quiroz celebra despacho de Ley de Reconstrucción y asegura que “Chile comienza nuevamente a crecer”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró la aprobación de la Ley de Reconstrucción Nacional, iniciativa que terminó este martes su tramitación en el Congreso tras la votación del mecanismo de compensación fiscal a los municipios por la exención del pago de contribuciones.

“Con esta ley que hoy día termina su tramitación, Chile comienza nuevamente a crecer. Chile vuelve a abrirle las puertas a la inversión, al emprendimiento, al progreso”, dijo, afirmando que también se abren nuevamente “las puertas a las expectativas de desarrollo personal y familiar” y a “mayores posibilidades de empleo para jóvenes, para adultos, hombres, mujeres, jefes de hogar”.

El ministro planteó que la aprobación de esta iniciativa será seguida por una agenda más amplia del Ejecutivo. “Es un camino que será persistente, pero con una dirección clara. Y después de esta iniciativa vendrán más, todas dirigidas a seguir recuperando el camino extraviado del progreso y del crecimiento”, afirmó.

Quiroz también agradeció a los parlamentarios que participaron de la discusión del proyecto, destacando que en distintas etapas existió disposición a priorizar el contenido de la iniciativa por sobre las diferencias. “Es un día de optimismo, de mucha alegría, pero mañana seguimos trabajando, porque el trabajo que hay por delante es arduo”.

Ejecutivo prepara tres vetos

En paralelo, el ministro confirmó que el gobierno ingresará tres vetos relacionados con el anatocismo, el olvido financiero y el pago a 30 días para las pymes. “Los tres son iniciativas que suenan bien, pero traen malas consecuencias y por eso las estamos vetando”, sostuvo.

Sobre el pago a 30 días, Quiroz explicó que el Ejecutivo busca mantener las excepciones hoy contempladas, debido a los efectos que tendría su eliminación sobre los proveedores: “Cuando se eliminan todas las excepciones al pago de 30 días, que es lo que hace la indicación, lo que ocurre es que la empresa al final empieza a regular la entrega de la factura”.

“Entonces la práctica al proveedor lo dejan sin factura y sin poder financiar su actividad”, agregó el secretario de Estado, quien aseguró que la decisión también responde a una solicitud de las propias pymes. “Así que por las propias pymes ha sido solicitada que esa indicación sea vetada”, señaló.