Gracias a denuncia anónima: Gendarmería logra evitar ingreso de heroína a la ex Penitenciaría

A través de un comunicado, dio a conocer este martes que Gendarmería, en coordinación con el Ministerio Público, logró evitar el ingreso de sustancias ilícitas, entre ellas heroína, al Centro de Detención Preventiva Santiago Sur (ex Penitenciaría).

Este hallazgo ocurrió el pasado 23 de julio, y según informa el documento, se alertó previamente a los funcionarios, quienes solicitaron a dos personas en el sector de visitas una revisión de escáner corporal de rayos X.

“La eficiencia de los equipos tecnológicos utilizados arrojó que ambos visitantes ocultaban droga al interior de sus cuerpos, confirmando, posteriormente, la presencia de heroína, luego del respectivo peritaje en el Servicio de Salud”, agregaron.

Finalmente, reafirmaron su compromiso con la seguridad: “Gendarmería de Chile, junto con intensificar su labor de investigación interna constantemente, está actualizando sus protocolos de seguridad con el objetivo de mantener el correcto funcionamiento de todos los establecimientos penales del país”.

Denuncia permitió el hallazgo

El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, confirmó que la información fue recibida a través de una denuncia, tras lo cual “se activaron los controles con Gendarmería a raíz de la instrucción del fiscal y se detectó no solo a quienes intentaban ingresar las drogas, sino también a quienes iban a recibirlas dentro de la cárcel”.

“Esta semana, un llamado al *4242 fue clave para incautar dosis de fentanilo en Cerro Navia y ahora, de manera inédita, también ayudó a encontrar dosis de heroína. Esto demuestra que, al contar con más y mejor información, las policías y, en este caso, Gendarmería pueden actuar con eficacia. Hacemos un llamado a la ciudadanía a seguir utilizando Denuncia Seguro no solo para el tráfico de drogas, sino para otros delitos de los que tengan conocimiento”, agregó la autoridad.