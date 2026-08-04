La Oreja de Van Gogh suma un segundo show en Chile

Tras el éxito de la venta de entradas del concierto de La Oreja de Van Gogh, programado para el viernes 26 de marzo en el Movistar Arena, se anunció una segunda fecha para el sábado 27 de marzo de 2027 en el mismo recinto.

Esta nueva visita a Chile cuenta con el regreso de la vocalista de la banda, Amaia Montero, quien regresó al grupo luego de 18 años de ausencia.

La gira “Tantas Cosas que Contar Tour” comenzó el pasado 9 de mayo en Bilbao y actualmente está de recorrido por España.

El retorno de Montero a la banda produjo una gran expectación entre la fanaticada chilena, lo que se tradujo en la rápida venta de boletos para el primer recital.

Actualmente, se encuentra activa una preventa exclusiva que cuenta con 20% de descuento pagando con tarjetas de débito o CMR Mastercard de Banco Falabella, hasta agotar stock. La venta de boletos es a través de puntoticket.

