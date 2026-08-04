Contraloría advierte por tratos directos sin respaldo y fallas en contratos de seguridad en el Servicio de Salud de Antofagasta

La Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe en el que detectó una serie de irregularidades en los procesos de contratación del Servicio de Salud de Antofagasta (SSA).

Según detalló la entidad en el Informe Final de Investigación Especial N°139 de 2026, las observaciones están relacionadas con “el uso de tratos directos, contratos de seguridad y mecanismos de control interno”.

Uno de los principales hallazgos señalados por el organismo en el informe “apunta a contrataciones efectuadas mediante trato directo por el Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales”.

“Según la CGR, durante 2023 y 2024 se realizaron 24 contrataciones bajo esta modalidad con 16 proveedores por un monto total de $949.094.431. Sin embargo, en 11 de esos procesos no se acreditaron documentalmente las circunstancias que justificaban recurrir a esta forma excepcional de contratación”, explicaron.

Asimismo, en el informe se identificó que en varios casos “el servicio fundamentó las contrataciones en razones asociadas a la confianza y experiencia previa de determinados proveedores, pero no aportó antecedentes objetivos que permitieran demostrar que no existían otras alternativas disponibles en el mercado”.

Deficiencias detectadas en contratos de seguridad: Empresa operó por 692 sin autorización

Desde el organismo informaron que uno de los puntos más relevantes del informe tiene que ver con los contratos de seguridad adjudicados para la vigilancia de obras paralizadas y dependencias del SSA.

“En particular, se observó la contratación mediante trato directo de una empresa por $134.217.759 durante 2023, sin que se acreditaran los fundamentos que justificaran la elección de esta modalidad ni la selección del proveedor”, advirtió el documento.

A esto se suma que se acreditó que la empresa “no tenía autorización para desarrollar actividades de seguridad privada al momento de la contratación. De hecho, la firma prestó servicios de vigilancia y seguridad al SSA durante 692 días sin contar con la autorización de Carabineros para ejercer ese tipo de labores, toda vez que recién fue obtenida en mayo de 2024, pese a haber sido contratada desde junio del año 2022″.

Además, existía personal que prestó servicios “sin certificación OS10 vigente de Carabineros de Chile”, al igual que se detectaron “deficiencias en la verificación de dichos antecedentes por parte del servicio”.

“Al respecto, se advirtió que no se cursaron multas a la empresa entre 2023 y 2024 por un total de 504 UTM (equivalente a más de $35 millones), por lo que la CGR formulará el reparo por ese total para buscar la restitución de los recursos públicos”, añadieron.

En tanto, se suman otras observaciones a procesos administrativos, como “la ausencia de certificados de disponibilidad presupuestaria en algunos procesos de compra, observaciones a contrataciones de servicios de ambulancia y demoras en la tramitación de un sumario administrativo vinculado a servicios de vigilancia”.

Debido a los antecedentes recopilados, la Contraloría ordenó al Servicio de Salud Antofagasta adoptar medidas para corregir las situaciones observadas e informar periódicamente el avance de estas correcciones.