Luz verde a la megarreforma: Senado aprueba informe de la Comisión Mixta por compensación a municipios

El Senado aprobó este martes el informe de la Comisión Mixta del Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el presidente José Antonio Kast.

En la sesión se votó el último artículo de la megarreforma que estaba pendiente: la fórmula de compensación propuesta por el Gobierno para las municipalidades, debido a la menor recaudación que provocará la exención del pago de contribuciones a adultos mayores de 65 años.

El artículo fue aprobado con 27 votos a favor y 22 en contra, luego de las negociaciones que el Gobierno sostuvo con distintos actores políticos. Cabe recordar que, durante la jornada, los senadores Matías Walker, Sergio Gahona (UDI) y Pedro Araya confirmaron que respaldarían la iniciativa tras conversar con el Ejecutivo.

🏛️🇨🇱 El Senado aprobó por 27 votos a favor y 22 en contra el informe de Comisión Mixta del proyecto de #ReconstrucciónNacional, despachando la iniciativa desde el Congreso. ✅ Compensación de $110 mil millones al Fondo Común Municipal. ✅ $80 mil millones para municipios. 👵… pic.twitter.com/fXddJv5UVF — Senado Chile (@Senado_Chile) August 4, 2026

Durante la discusión de la votación, la senadora Yasna Provoste (DC) fundamentó su rechazo señalando que la iniciativa “atenta contra el principio de la igualdad, equidad y autonomía”.

“Este nuevo artículo establece que la Tesorería va a compensar a cada municipalidad por la menor recaudación que le genera la exención del impuesto territorial de este mismo proyecto (…) suena bien, pero en el fondo, con impuestos generales de la nación, se van a estar destinando esos recursos a los municipios que hoy día tienen mayores recursos. Ese es el problema: no todos los municipios de Chile llegan con la misma capacidad a esta meta”, sostuvo.

Por su parte, el senador Gustavo Sanhueza (UDI) señaló que “esto que se vota ahora es la última indicación que quedaba pendiente, que tiene que ver con la compensación. Hay alcaldes con un discurso bastante antiguo, que hablan de la redistribución y este concepto de ricos y pobres, que no es lo que tratamos aquí”.

Aseguró además que ese debate “es un tema discutible absolutamente, y lo podemos plantear en otro proyecto de ley. Pero hoy lo que se está haciendo es votar si se deja con el mismo presupuesto en el que estaban los municipios o no. A ninguno se le va a dar más de lo que tenía, y a ninguno se le va a dar menos (…) debemos concurrir con el voto a favor para que el compromiso que había adquirido el Gobierno se cumpla y los municipios tengan la certeza de que sus recursos van a estar“.