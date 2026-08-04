“En esta pasada la derecha se equivocó”: Alcalde de Independencia cuestiona la compensación municipal y exención del pago de contribuciones a adultos mayores

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, criticó que “es un error” la exención del pago de contribuciones a adultos mayores de 65 años propuesta en la megarreforma, al igual que el mecanismo de compensación dispuesto para los municipios en el proyecto.

En conversación con Hoy es Noticia, Iglesias aseguró que se “siente parte de la derecha y el Gobierno, pero creo que en esta pasada la derecha se equivocó porque no defendió los principios que ha defendido siempre en la focalización de políticas públicas que no sean regresivas“.

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“El error inicial fue haber elegido avanzar por una exención de contribuciones universal sin focalizar, lo que contradice todo lo que ha defendido el sector político del cual yo me siento parte hoy día durante los últimos 30 años (…) Cuando se discutió sobre la universidad, si era gratuita de forma universal o no, en la derecha hubo una posición bien radical frente a esto porque no se focalizaba, porque no pensaba en usar bien los recursos de manera eficiente, y hoy día se dice todo lo contrario”, cuestionó.

Asimismo, señaló que con el mecanismo propuesto por la administración del presidente José Antonio Kast se “termina compensando de una manera en que se usan los impuestos generales para las comunas principalmente más ricas. El Gobierno se metió en un error súper evitable (…) Se ha instalado la idea como si acá se fuera a desfinanciar a municipios completos, y eso no es así, entonces se toma una decisión incorrecta”.

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En esa línea, indicó que ha sostenido conversaciones con otros alcaldes de su sector que le han agradecido por “haber sacado la voz en estas materias, donde muchas veces es difícil hacerlo. Cuando uno es parte de un sector político, es difícil contradecirlo”.

Respecto al apoyo de la mayoría de alcaldes de partidos del oficialismo a la fórmula del Ejecutivo, comentó que “cada uno tendrá su motivo; algunos tendrán la convicción de que esto es correcto, otros por la lealtad que tendrán con el Gobierno; cada uno tendrá que ver su caso; en mi caso en particular públicamente he sido el único que lo ha dicho”.

El jefe comunal señaló que entiende que “hay un apuro por cerrar la megarreforma (…) pero eso no es a costa de cualquier precio (…) no había ninguna necesidad del Gobierno de no ajustarse a lo que piensa el sector político con el cual hoy día gobierna, solamente por salvar al 34% de algunas comunas de Chile, pero es lo que se defendió. 170 alcaldes firmaron esa carta, por supuesto que lo respeto”.

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Cerró diciendo que “los municipios pagaron la cuenta de una decisión de un gustito ideológico de exención masiva y universal, lo que para mí fue el principal error. Si no hubiéramos hecho exención universal, no estaríamos en esta discusión”.

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