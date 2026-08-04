Advierten rachas de viento hasta 80 km/h: DMC emite alerta por viento en cinco regiones de la zona centro-sur

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por viento moderado a fuerte para cinco regiones de la zona centro-sur del país, pronosticado para este miércoles 5 de agosto.
Estos vientos comenzarían desde la tarde hasta la noche del mismo día y llegan a la par del sistema frontal proyectado para este jueves 6.
¿Qué regiones y zonas serán las afectadas?
Se estima que las rachas de vientos van a oscilar entre los 40 km/h y hasta los 80 km/h. Según estima la DMC, las rachas de viento más intensas se registrarán en la precordillera y cordillera, como también en algunos sectores costeros y del valle de algunas regiones.
- Metropolitana: Zona precordillerana y cordillerana (desde 40 km/h hasta 60 km/h)
- O’Higgins: Zona precordillerana, cordillerana; además de la cordillera de la Costa y el litoral (desde 40 km/h hasta 80 km/h).
- Maule: Zona precordillerana, cordillerana; además de la cordillera de la Costa, el litoral e incluido el Valle (desde 40 km/h hasta 80 km/h).
- Ñuble: Zona precordillerana; además de la cordillera de la Costa, el litoral y el valle (desde 40 km/h hasta 70 km/h).
- Biobío: Zona precordillerana; además de la cordillera de la Costa, el litoral y el valle (desde 40 km/h hasta 70 km/h).
Asimismo, la DMC levantó una alerta de lluvias moderadas a fuertes para las regiones de Ñuble y Biobío para la tarde hasta la noche del miércoles 5. Se estima una caída de agua de desde 10 mm hasta 50 mm, dependiendo de la zona, según pronostica Meteored.
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