Región de Los Ríos: Decretan alerta temprana preventiva para varias comunas por nevadas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta temprana preventiva para diversas comunas de la Región de Los Ríos debido al pronóstico de nevadas.

El organismo tomó la medida debido al alertamiento de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) por “probables nevadas con probabilidad de riesgo de desplazamiento“, en zonas de la región.

“En consideración a estos antecedentes, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Los Ríos, la Dirección Regional del Senapred declara Alerta Temprana Preventiva regional (territorio continental) por evento meteorológico, vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten”, agregaron desde el Senapred.

Desde el organismo detallaron que esta alerta implica un reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo “preciso y riguroso” de las condiciones de riesgo y vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sinapred para “actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia”.

Finalmente, el Senapred recomendó a la población “limpiar la nieve acumulada en techumbres y estructuras que puedan colapsar debido al peso adicional; y mantener despejados los caminos de acceso a viviendas“.