Director del INDH tras absolución de Claudio Crespo: “Discrepamos del fallo y nos preocupan sus eventuales consecuencias”

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, manifestó su rechazo a la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la absolución del excarabinero Claudio Crespo en el caso Gatica, en el cual se le acusó como autor de las lesiones que dejaron ciego al hoy diputado Gustavo Gatica. .

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la nulidad del caso y confirmó la absolución del excarabinero como autor de las lesiones a Gatica.

Incluso, el presidente José Antonio Kast se manifestó respecto a esta situación en X. “La justicia ha hablado en el caso de Claudio Crespo y lo ha hecho fuerte y claro. Luego de años de acusaciones, ha sido exonerado de todos los cargos y se confirma que actuó en legítima defensa“, escribió.

La justicia ha hablado en el caso de Claudio Crespo y lo ha hecho fuerte y claro. Luego de años de acusaciones, ha sido exonerado de todos los cargos y se confirma que actuó en legítima defensa — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) August 4, 2026

Respecto de las declaraciones del presidente José Antonio Kast, Ljubetic afirmó en Radio 13c que “el presidente, naturalmente, tiene todo el derecho a tener su opinión al respecto, como nosotros tenemos la nuestra, evidentemente en este asunto”. Desde una perspectiva de derechos humanos, que es la que nos corresponde a nosotros poner sobre la mesa, naturalmente discrepamos del fallo y expresamos nuestra preocupación por sus eventuales consecuencias“, continuó.

“Eso creo que no está bien y, por lo menos, es fundamento de nuestra mirada crítica sobre el fallo”, dijo, aludiendo a que una persona resultó gravemente lesionada y que, pese a ello, no existe ninguna sanción.