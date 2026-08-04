Micco por dichos del presidente Kast tras absolución de Crespo: “No es bueno que comenten los fallos judiciales otros miembros del Estado; hay un principio de separación de los poderes”

Sergio Micco, exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), abordó la discusión sobre una eventual eliminación del organismo, las críticas por su actuación durante el estallido social y la necesidad de ampliar la interpretación de los derechos humanos.

En conversación con CNN Prime, Micco partió abordando la posibilidad de eliminar el INDH, propuesta que rechazó: “Estoy en contra. Fue una propuesta nada menos que de la Comisión Rettig por unanimidad (…). Es propio de las democracias desarrolladas tener instituciones nacionales de derechos humanos, así que no me parece que sea una buena política”.

#CNNPrime | Sergio Micco, exdirector del INDH, por propuesta para eliminar el INDH: “Estoy en contra (…) No me parece que sea una buena política”@tv_monica 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/29mqzG1qc6 — CNN Chile (@CNNChile) August 5, 2026

Micco advirtió que una decisión de ese tipo podría profundizar la polarización. “Todo lo que apoye, signifique reforzar un reencuentro democrático de los chilenos, es bueno y todo aquello que aumente la polarización entre nosotros lo considero malo”, afirmó, planteando que “es mucho mejor hablar de reforma del instituto que está pensando en suprimirlo”.



El exdirector defendió la función del organismo, pero también reconoció que su actuación ha contribuido a determinadas percepciones. “Quiero ser autocrítico porque efectivamente se nos ha abierto ahí, no solo en Chile, la idea de que nosotros debilitamos a la fuerza policial por un lado y por el otro lado defendemos a los delincuentes y ya no a las víctimas de la delincuencia”, señaló.

Respecto de las críticas del ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien ha acusado al INDH de tener un “tinte de izquierda”, reconoció que existe un componente histórico en esa percepción. “Yo fui la primera persona que no era de izquierda (en ser) director del instituto, que teníamos que enfrentar ese sesgo que era evidente, que tenía esta carga histórica justificada, pero que nos hacía mucho daño (…). Nuevamente, yo creo que fallamos en eso; yo no tengo ninguna duda, fallamos en eso”, agregó.

#CNNPrime | Sergio Micco, exdirector del INDH, por dichos del ministro de Justica sobre tendencia de izquierda del instituto: “Acá hubo un golpe de Estado contra un gobierno de izquierda. No es raro que los organismo de DD.HH. sean familiares de ejecutados políticos. Pero si… pic.twitter.com/piEVeyM9Qp — CNN Chile (@CNNChile) August 5, 2026

Por otra parte, consultado sobre los dichos del expresidente José Antonio Kast, quien en sus redes sociales valoró la absolución definitiva del excarabinero Claudio Crespo, acusado por las lesiones que dejaron ciego al actual diputado Gustavo Gatica durante el estallido social de 2019, Micco afirmó: “La doctrina de Ricardo Lagos sigue más vigente que nunca, es decir, no es bueno que se comenten los fallos judiciales por otros miembros del Estado; hay un principio de separación de los poderes”.

“Si me hubiera pedido consejo (el presidente), yo lo hubiera dicho ‘no’, que no haya comentario, porque este fallo habla por sí mismo”, agregó.

#CNNPrime | Sergio Micco, exdirector del INDH, por dichos de kast por fallo a Claudio Crespo en Caso Gatica: “No es bueno que se comenten los fallos judiciales por otros miembros del Estado. Hay un principio de separación de poderes”@tv_monica

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Querellas y actuación durante el estallido

Sobre la facultad del INDH para presentar querellas, Micco defendió que esta se mantenga. “Sí, por supuesto”, dijo, recordando que una comisión asesora presidencial para el fortalecimiento del instituto acordó “incluso reforzar sus facultades judiciales”.

Según explicó, “cuando el INDH presenta querellas, está diciendo que nosotros creemos que acá hay presunciones más o menos fundadas de que un funcionario público (…) abusó de su poder y lo que pide el instituto es que se investigue”.

Consultado por las acusaciones de una eventual persecución política de la Fiscalía contra Carabineros, el otrora director del instituto fue tajante al afirmar que “son acusaciones tan graves que yo pediría que esas personas que hacen esas acusaciones que las prueben”, recalcando que el INDH sostuvo que Carabineros “no estaba violando sistemáticamente los derechos humanos” y que “no había que reformarlo, refundarlo”.

Finalmente, Micco rechazó tanto un eventual indulto general para carabineros y las Fuerzas Armadas condenados por hechos vinculados al estallido: “Hablar de un indulto general no es bueno ni para la democracia e, incluso más, yo te diría que tampoco es bueno para Carabineros de Chile”.

#CNNPrime | Sergio Micco, exdirector del INDH, por indultos en contexto del estallido: “Hablar de un indulto general no es bueno para la democracia, ni para carabineros”@tv_monica

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