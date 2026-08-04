Cadem revela fuerte deterioro del estado de ánimo: Sentimientos negativos llegan a 62%, el nivel más alto desde 2024

El estado de ánimo de los chilenos registra un fuerte deterioro y los sentimientos negativos alcanzaron un 62% en agosto, su nivel más alto desde 2024, de acuerdo con los resultados de la última medición de Cadem.

En contraste, las emociones positivas llegaron a un 35%, lo que significa que cerca de dos de cada tres personas declara un estado de ánimo negativo, mientras solo un tercio se ubica en terreno positivo.

La evolución de los últimos meses muestra un aumento de las percepciones negativas. En agosto de 2025, estas alcanzaban un 53%, mientras que en agosto de 2026 llegaron a 62%, el nivel más alto registrado desde 2024. En el mismo periodo, los sentimientos positivos pasaron de 45% a 35%, ampliándose la brecha entre ambos indicadores.

Entre los estados de ánimo consultados, el cansancio aparece como el sentimiento predominante durante agosto, con un 30% de las menciones. Le siguen el optimismo, con 19%, y la tristeza, con 9%. Más atrás aparecen el estar asustado y contento, ambos con 8%, mientras que un 6% se declara solitario y otro 6% aburrido.

El deterioro también se refleja al comparar específicamente los niveles de estrés y felicidad. En agosto, un 37% de los encuestados se declara “muy o bastante estresado”, mientras que un 34% señala estar “muy o bastante feliz”, una diferencia de tres puntos porcentuales a favor del estrés.