Quiroz refuta a Alvarado y sostiene que aún no hay nombre para la subsecretaría de Hacienda: “Puede haber ahí un malentendido”

Esta jornada, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo que aún no existe ningún nombre para ocupar la vacante de la Subsecretaría de su cartera, lo que contradice las afirmaciones del biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, quien afirmó que el nuevo subsecretario sería anunciado próximamente.

Cabe recordar que el exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, salió del Gobierno luego de dar positivo en una prueba de drogas rutinaria.

Ahora, el cargo es ocupado de manera subrogante por el Coordinador de Regulación Económica y el Jefe de Coordinadores del Ministerio de Hacienda, Tomás Bunster.

Sobre la nueva autoridad, el titular de Hacienda planteó que “no, no hay nombre todavía“, refutando las palabras de Alvarado, quien afirmó que “en los próximos días, el gobierno dará a conocer el nombre del próximo subsecretario de Hacienda”.

“Puede haber ahí un malentendido. Estamos en proceso de tener que buscar ese cargo y lo tengo que hacer con mucha seriedad porque es un cargo muy serio, de mucha responsabilidad y muy importante para el equipo”, expuso Quiroz.

En paralelo, el exsubsecretario se sometió a una nueva prueba de drogas, que arrojó un resultado negativo. Aun así, desde el Ejecutivo no han dado señales sobre un eventual regreso a la administración.