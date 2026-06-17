“Nos quedamos cortos con lo que dijo el fiscal”: Exdiputado Oyarzo advierte que cifra de niños haitianos que ingresaron podría llegar a los 700

El exdiputado del Partido Radical (PR), Rubén Oyarzo, sostuvo que el ingreso sin control de menores de edad de nacionalidad haitiana podría rondar los 700 niños, y no los 200 que actualmente investiga el Ministerio Público.

“Me está llegando información y yo creo que nos quedamos cortos con lo que dijo el fiscal de 200 niños. Porque en cada chárter sí llegaban más de 100 niños, incluso más (…). En los 60 niños que llegaron en el chárter que yo vi, si lo sumamos por días que llegaron en abril del 2025, estamos hablando de 700 niños“, sostuvo en conversación con Hoy es Noticia.

#HoyEsNoticiaCNN | Rubén Oyarzo, exdiputado del PR, sobre su denuncia por vuelo con niños haitianos: “Yo creo que nos quedamos corto con los 200 niños que dice el Fiscal”@matiburgos

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Oyarzo afirma ser el primero en alertar a la Contraloría General de la República (CGR) sobre la existencia de estos vuelos que ingresaban a menores de edad haitianos sin control durante 2025.

“Esto nace en abril de 2025, cuando recibimos las denuncias de que estaban llegando 10 chárteres con más de 150 a 200 personas, y en los cuales la mayoría eran más de 100 niños que venían sin sus padres. En base a eso, yo, como presidente de la comisión de Gobierno Interior, cité al ministro del Interior (Álvaro Elizalde) y al director de Migraciones en abril, y se nos dijo que estaba todo normal, que todo cumplía y que era reunificación familiar“, contó.

Asimismo, indicó que las denuncias provinieron de trabajadores de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) e involucraban a 13 aerolíneas.

Denuncia por vuelo en el que iban 124 niños y solo llegaron 60 a Chile

Una de las denuncias puntuales que recibió ocurrió el 14 de octubre de 2025, instancia en la que el exparlamentario acudió a fiscalizar la llegada de un vuelo que registraba un listado de pasajeros de 124 niños. El militante del PR detalló que el avión despegó desde Miami, Estados Unidos, con destino a Chile, pero realizó una escala técnica en Lima, Perú.

“El vuelo se retrasó 12 horas y tuvo una parada técnica y —coloco entre comillas— ‘técnica’ en Lima, Perú, siendo que no estaba programada esa parada en Lima. Puedo confirmar acá en CNN Chile que, de los 124 niños que venían, bajaron 64 en Lima y eso está confirmado. ¿Qué pasó con esos niños? Lo desconozco, pero bajaron en ese vuelo 64 niños y llegaron a Chile solamente 60 niños“, afirmó.

#HoyEsNoticiaCNN | Rubén Oyarzo, exdiputado del PR, por vuelo con 124 niños: “Fui a fiscalizar y había nerviosismo (…) El vuelo finalmente se retrasó 12 horas y tuvo una parada, entre comilla, técnica, en Lima. Hoy puedo confirmar, que de los 124 niños que venía, bajaron 64 en… pic.twitter.com/50S6m9MWL4 — CNN Chile (@CNNChile) June 17, 2026

Añadió que “en ese vuelo había cinco o seis adultos que no eran ni el padre y no hablaban español algunos. El que hablaba español decía que era el tutor y que venía encargado de los niños, ya que él nos mostró incluso que tenía carnet chileno”.

La exautoridad explicó que en el aeropuerto “había gente esperando, pero no se veían como familias. Eran generalmente muchos hombres de entre 20 y 30 años y todos con jockey, como queriendo ocultar el rostro, escondiéndose”.

Reveló, además, que vio a “niños de entre 2 y 17 años, vi guaguas, y esto me duele y es por eso que levanté todo este tema. Yo fui en la misma semana y se lo entregué personalmente a la contralora Dorothy Pérez y, de verdad, catetié para que se investigara este tema porque yo tenía mi sospecha desde abril del 2025″.

“A mí no me cabe duda de que aquí hay una red de corrupción”

Oyarzo también aseveró que existe una “red de corrupción en la que están involucrados funcionarios públicos“.

#HoyEsNoticiaCNN | Rubén Oyarzo, exdiputado del PR, por vuelos con niños haitianos: “No me cabe duda que hay una red de corrupción, que involucra a funcionarios públicos”@matiburgos

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“No nos dieron el respaldo que corresponde a un caso que yo lo llamo de corrupción; hay funcionarios públicos involucrados que al menos miraron hacia el lado y no hicieron lo que deberían hacer“, lamentó.

Para el exdiputado es fundamental investigar cómo se financian los chárteres que realizan este tipo de traslados: “Un chárter sale aproximadamente US$ 120 mil ida y vuelta con pasajeros. Estos aviones llegaban con pasajeros y se iban desocupados; eso sale US$ 180 mil aproximado”.

“¿Quién financia esos US$ 180 mil dólares? Es un tema. También se hablaba de que a los tutores se les pagaba una cantidad de dinero de US$ 3 mil, y eso todo era secreto a voces en el aeropuerto. Lo escuché de la Policía de Investigaciones (PDI), de funcionarios de la DGAC y de gente que trabaja en el aeropuerto”, agregó.

Además, indicó que intentó crear una instancia legislativa para indagar más en el hecho: “A mí no me escucharon. Nosotros hicimos la comisión, oficiamos como Gobierno Interior, yo fui en octubre al aeropuerto a fiscalizar, entregué los antecedentes a la Contraloría y creé la comisión investigadora, pero no se juntaron las firmas porque estaban todos en campaña en noviembre y, después de campaña, olvídese, los que perdieron no hicieron nada”.

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Detalló que, incluso en ese momento, “me criticaban diciendo que yo estaba en contra de la reunificación familiar, siendo que siempre el objetivo era saber qué pasaba con los niños que estaban llegando sin sus padres”.

Por último, cerró advirtiendo que “si es que llegase a comprobarse alguno de los delitos que está investigando la Fiscalía, sería el caso más grave de trata de personas con el Estado involucrado“.

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