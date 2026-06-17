CNN Chile presenta demanda contra Google ante el TDLC: acusa abuso de posición dominante en búsquedas, publicidad digital e inteligencia artificial

CNN Chile demandó a Google LLC y a su matriz, Alphabet, Inc., ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por abuso de posición dominante en los mercados de búsqueda y publicidad digital. La acción fue ingresada por Plataforma Multimedia de Chile Ltda., razón social del medio, y se conoció este miércoles 17 de junio, cuando el tribunal la acogió a tramitación, dio traslado a las demandadas por 30 días hábiles para contestar y la roló con el número C-558-2026.

Acoger una demanda a tramitación da curso al juicio y abre el plazo de defensa, pero no implica un pronunciamiento sobre el fondo. En su resolución, el TDLC ofició a la Fiscalía Nacional Económica y acumuló de oficio la causa a la rol C-549-2026, la de los canales asociados a Anatel, al considerar que ambas se dirigen contra los mismos demandados e imputan conductas materialmente equivalentes.

La demanda de CNN Chile, elaborada por el estudio FerradaNehme, acusa a Google de dos grandes conductas. La primera es apropiarse del contenido periodístico sin pagarlo y quedarse con la audiencia que ese contenido genera. Según el escrito, la empresa usa el material de medios como CNN Chile en su buscador y en sus propias herramientas, entre ellas su inteligencia artificial Gemini, que se nutre del trabajo periodístico e investigativo de otros sin compensarlo, y retiene la atención de los usuarios en vez de derivarla al medio que lo produjo.

La segunda conducta apunta a la publicidad digital. La compañía afirma que Google participa al mismo tiempo en los distintos eslabones del negocio publicitario en línea, lo que le permite fijar condiciones y comisiones de forma opaca y abusiva, en perjuicio del financiamiento de los medios.

Foco en el interés público

La compañía pone el foco en el interés público. Señala que el periodismo profesional, verificable y gratuito depende de un financiamiento que estas prácticas debilitan, y que su deterioro reduce la calidad y la diversidad de la información, concentra el acceso a las noticias en pocas plataformas y empobrece el debate democrático. Por eso afirma que reglas justas para los medios, en particular en los entornos digitales, protegen el derecho de las personas a informarse con fuentes confiables y diversas.

La demanda sitúa el caso en un problema que está siendo abordado a nivel global. Conductas similares a las que describe han sido investigadas y cuestionadas por autoridades de diversas jurisdicciones, que han impuesto medidas en algunos casos, con la finalidad de que se corrijan las conductas.

La compañía pide que Google cese las conductas que considera abusivas, que se restablezcan condiciones de competencia justas y que se le compense por sus contenidos. La demanda propone para ello remedios concretos basados en la experiencia de otros países. Sobre las eventuales multas, el medio señala en la demanda que la ley las contempla cuando se acreditan infracciones, pero que su objetivo es corregir el funcionamiento del mercado.

La acción de CNN Chile es la más reciente de una seguidilla de demandas de medios chilenos contra Google ante el TDLC. La primera la presentó Copesa, editora de La Tercera, en marzo de 2024, en lo que fue el primer caso de este tipo en Chile y en América Latina. En diciembre de ese año se sumaron Cooperativa y El Mostrador, con demandas separadas que el tribunal acumuló a la de Copesa. A fines de abril de 2026 lo hicieron los canales de Anatel: Canal 13, TVN, Mega, Chilevisión y TV+, cuyas acciones quedaron bajo el rol C-549-2026, al que ahora se incorpora la de CNN Chile.

La demanda presentada por CNN Chile es original y propia, con su propia teoría del caso y sus propias peticiones, y explica que la tramitación conjunta se da por razones de economía procesal. Con todo, para la compañía, que varios medios hayan llegado por separado a la misma instancia confirma que el problema es estructural de la industria y no un caso aislado.