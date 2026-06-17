Caso de niños haitianos: Presidente Kast convoca a reunión de emergencia con distintos poderes del Estado por ingreso de menores en 2025

Durante la noche de este miércoles, el Presidente José Antonio Kast encabezará una reunión con distintos poderes del Estado en medio de una investigación de oficio por la eventual comisión de delitos en el ingreso de niños, niñas y adolescentes (NNA) bajo la figura de reunificación familiar durante 2025.

El biministro del Interior y secretario general de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, detalló que el jefe de Estado tiene programada una reunión para este jueves 18 de junio, a las 8:00 horas, con el objetivo de abordar este caso.

Entre las instituciones convocadas destacan la Corte Suprema, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República (CGR) y el Congreso.

Además, distintos ministerios participarán en este encuentro para poner a disposición información y establecer una coordinación interinstitucional que permita afrontar la emergencia.

En esa línea, detalló que, una vez conocido el preinforme del ente contralor, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, junto al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte por un eventual delito de tráfico de menores relacionado con vuelos chárter provenientes de Haití que llegaron a Chile entre enero y octubre de 2025.

Asimismo, se impulsará la articulación de distintos ministerios y servicios para iniciar un trabajo coordinado. Esta labor, adelantó, quedará a cargo de la titular de Desarrollo Social, María Jesús Wulf.

También explicó que se creará una fuerza de tarea específica para el Servicio Nacional de Migraciones, con la finalidad de “identificar, ubicar y consolidar la información que sirva para determinar sin demora si hay niños haitianos cuyos derechos hayan sido vulnerados o cuyo paradero se desconozca”.

“El Estado de Chile tiene un deber con cada uno de esos niños, y lo vamos a cumplir. No vamos a descansar hasta tener certeza sobre el paradero y el bienestar de cada uno. Lo importante hoy son los niños y no las responsabilidades administrativas o políticas“, subrayó.