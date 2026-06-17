Presidenta del Senado llama al Presidente Kast a convocar a los tres poderes del Estado por ingreso de menores haitianos en 2025

Durante la tarde de este miércoles, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, instó al Presidente José Antonio Kast a convocar a los tres poderes del Estado en medio de la repercusión que ha causado la eventual comisión de delitos en el ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana bajo la figura de reunificación familiar durante el año pasado.

Esto ocurre luego de que la Cámara Alta determinara suspender la sesión ordinaria y convocar de manera inmediata una sesión especial para abordar el preinforme de la Contraloría General de la República (CGR), que reveló que los adultos acompañantes no mantenían vínculos familiares ni de consanguinidad con los menores que ingresaban al territorio nacional.

“Como Mesa del Senado, quiero informarles que se ha tomado una decisión que, evidentemente, ante los hechos que han sido de público conocimiento y que afectan a niños y niñas que no tienen voz para defenderse, hemos decidido dejar sin efecto la sesión ordinaria convocada para esta jornada y convocar a una sesión especial de manera inmediata“, informó.

En esa línea, subrayó que la centralidad de la sesión y de las autoridades debiese estar en “encontrar a esos niños y niñas que ingresaron a Chile. Muchos de ellos ni siquiera hablan español, por lo tanto están en una situación de vulnerabilidad total”, y manifestó: “Que sea el propio Presidente de la República quien, por ejemplo, convoque a los tres poderes del Estado para que, insisto, cumplamos el objetivo de encontrar a los niños y niñas”.

Asimismo, sostuvo que los antecedentes que se han conocido son preocupantes y que requieren ser investigados con el “máximo rigor”, con el propósito de llegar hasta las últimas consecuencias.

“Chile tiene el deber de compatibilizar dos principios igualmente importantes: una política migratoria humana y una política migratoria seria (…) Cuando se trata de la protección de los niños, niñas y adolescentes, el Estado no puede actuar con ingenuidad”, complementó.

Finalmente, adelantó que en la sesión especial que pretenden convocar se prevé la participación de diversas instituciones, entre ellas la Dirección General de Aeronáutica Civil, la Defensoría de la Niñez y la Policía de Investigaciones.